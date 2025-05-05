https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/filistin-halki-gazze-seridini-terk-etmeyecek-1095937050.html
‘Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek’
‘Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek’
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın danışmanı el Habbaş, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararına ilişkin yorumunda Filistin halkının Gazze'yi terk... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T18:28+0300
2025-05-05T18:28+0300
2025-05-05T18:28+0300
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filistin
mahmut abbas
danışman
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gazze şeridi
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yorum
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Danışmanı Mahmud el Habbaş, Sputnik’e demecinde İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararını yorumladı.“İsrail'in Gazze'yi işgal edeceğine ve gıda ablukasını sürdüreceğine ilişkin açıklaması, Tel Aviv'deki iktidar çevrelerinin dile getirmekten çekinmediği, Gazze Şeridi'ni vatandaşlarından arındırma hedefi bağlamında gerçekleşiyor” diyen el Habbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:El Habbaş, “Tel Aviv’deki yetkililer planlarını gerçekleştiremeyecek. Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek, bölgenin sakinlerinin yüzde 70'inden fazlası mülteci, zira aileleri 1948'de işgal altındaki topraklardan kovulmuştu ve eğer Gazze'yi terk edeceklerse, kovuldukları tarihi Filistin'deki kasabalarına ve köylerine geri dönmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/israil-kabinesi-gazze-isgalini-genisletme-planini-onayladi-1095924117.html
filistin
i̇srail
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filistin, mahmut abbas, danışman, i̇srail, gazze, gazze şeridi, i̇şgal, yorum
filistin, mahmut abbas, danışman, i̇srail, gazze, gazze şeridi, i̇şgal, yorum
‘Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek’
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın danışmanı el Habbaş, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararına ilişkin yorumunda Filistin halkının Gazze'yi terk etmeyeceğini vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Danışmanı Mahmud el Habbaş, Sputnik’e demecinde İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararını yorumladı.
“İsrail'in Gazze'yi işgal edeceğine ve gıda ablukasını sürdüreceğine ilişkin açıklaması, Tel Aviv'deki iktidar çevrelerinin dile getirmekten çekinmediği, Gazze Şeridi'ni vatandaşlarından arındırma hedefi bağlamında gerçekleşiyor” diyen el Habbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrailli hükümet yetkilileri ve bakanlar, Gazze Şeridi’nin nüfusunu güney bölgesinde yoğunlaştırıp, geri kalan bölgeleri Filistinlilerden boşaltmaktan defalarca söz etti. İsrail bu arzuyu İsrail toplumuna ihraç etmeye çalışıyor ve belki de sürekli olarak bölgedeki vatandaşların yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden bahsederek uluslararası kamuoyunu şaşırtmaya çalışıyor, bu adıma hazırlıyor.
El Habbaş, “Tel Aviv’deki yetkililer planlarını gerçekleştiremeyecek. Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek, bölgenin sakinlerinin yüzde 70'inden fazlası mülteci, zira aileleri 1948'de işgal altındaki topraklardan kovulmuştu ve eğer Gazze'yi terk edeceklerse, kovuldukları tarihi Filistin'deki kasabalarına ve köylerine geri dönmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.