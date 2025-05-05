‘Filistin halkı Gazze Şeridi'ni terk etmeyecek’

İsrailli hükümet yetkilileri ve bakanlar, Gazze Şeridi’nin nüfusunu güney bölgesinde yoğunlaştırıp, geri kalan bölgeleri Filistinlilerden boşaltmaktan defalarca söz etti. İsrail bu arzuyu İsrail toplumuna ihraç etmeye çalışıyor ve belki de sürekli olarak bölgedeki vatandaşların yerinden edilmesinden ve sınır dışı edilmesinden bahsederek uluslararası kamuoyunu şaşırtmaya çalışıyor, bu adıma hazırlıyor.