https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ev-sahibi-ve-kiracilari-yakindan-ilgilendiren-mayis-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1095917152.html

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Ev ve iş yeri sahipleriyle kiracıların, gözlerini çevirdiği mayıs ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı son dakika enflasyon verileriyle konutlarda... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T10:08+0300

2025-05-05T10:08+0300

2025-05-05T10:44+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor. 12 aylık TÜFE ortalamasıyla beraber konutlar için uygulanacak kira zam oranı belli oldu.Nisan ayı kira zam oranı ne kadardı?Nisan ayı öncesinde açıklanan mart enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 51.26 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, konut kiralarındaki üst sınırı oluşturmuştu. Yeni açıklanacak verilerle birlikte bu oran güncellendi.Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48.73 artış olarak gerçekleşti.Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 oldu. İşyeri kiralarında durum farklıİşyeri kiraları ise farklı bir hesaplamaya tabi. Sözleşmelerde yer alan şartlar geçerli oluyor ve TÜFE verileri bağlayıcı değil. Bu nedenle iş yeri sahipleriyle kiracılar, sözleşmedeki artış maddelerine göre zam oranlarını belirliyor.Kira artışı nasıl hesaplanıyor?Konut kira artışı, şu adımlarla hesaplanıyor:Örnek formül:Mevcut kira x 12 aylık TÜFE ortalaması / 100 = Zamlı kira tutarıMayıs ayı kira zam oranı hesaplamaMevcut kira bedeli: 20 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2025TÜFE kira artış oranı: Yüzde 48.73Kira artış tutarı: 9 bin 746 TLAylık yeni kira tutarı: 29 bin 746 TLYıllık yeni kira tutarı: 356 bin 952 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tuik-nisan-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-enflasyon-orani-yuzde-kac-oldu-1095915997.html

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