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Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Ev ve iş yeri sahipleriyle kiracıların, gözlerini çevirdiği mayıs ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı son dakika enflasyon verileriyle konutlarda... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:08+0300
2025-05-05T10:44+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor. 12 aylık TÜFE ortalamasıyla beraber konutlar için uygulanacak kira zam oranı belli oldu.Nisan ayı kira zam oranı ne kadardı?Nisan ayı öncesinde açıklanan mart enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 51.26 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, konut kiralarındaki üst sınırı oluşturmuştu. Yeni açıklanacak verilerle birlikte bu oran güncellendi.Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48.73 artış olarak gerçekleşti.Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 oldu. İşyeri kiralarında durum farklıİşyeri kiraları ise farklı bir hesaplamaya tabi. Sözleşmelerde yer alan şartlar geçerli oluyor ve TÜFE verileri bağlayıcı değil. Bu nedenle iş yeri sahipleriyle kiracılar, sözleşmedeki artış maddelerine göre zam oranlarını belirliyor.Kira artışı nasıl hesaplanıyor?Konut kira artışı, şu adımlarla hesaplanıyor:Örnek formül:Mevcut kira x 12 aylık TÜFE ortalaması / 100 = Zamlı kira tutarıMayıs ayı kira zam oranı hesaplamaMevcut kira bedeli: 20 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2025TÜFE kira artış oranı: Yüzde 48.73Kira artış tutarı: 9 bin 746 TLAylık yeni kira tutarı: 29 bin 746 TLYıllık yeni kira tutarı: 356 bin 952 TL
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mayıs ayı kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, kira zammı nasıl hesaplanır, nisan ayı enflasyon rakamları, kira zam oranı 2025, konut kira zammı, iş yeri kira artışı, tüfe ortalaması 2025, enflasyona göre kira artışı, kira zam oranı mayıs
mayıs ayı kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, kira zammı nasıl hesaplanır, nisan ayı enflasyon rakamları, kira zam oranı 2025, konut kira zammı, iş yeri kira artışı, tüfe ortalaması 2025, enflasyona göre kira artışı, kira zam oranı mayıs

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

10:08 05.05.2025 (güncellendi: 10:44 05.05.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Ev ve iş yeri sahipleriyle kiracıların, gözlerini çevirdiği mayıs ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı son dakika enflasyon verileriyle konutlarda uygulanacak kira artış oranı belirlendi. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kira zam oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor. 12 aylık TÜFE ortalamasıyla beraber konutlar için uygulanacak kira zam oranı belli oldu.

Nisan ayı kira zam oranı ne kadardı?

Nisan ayı öncesinde açıklanan mart enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 51.26 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, konut kiralarındaki üst sınırı oluşturmuştu. Yeni açıklanacak verilerle birlikte bu oran güncellendi.

Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3 yıllık yüzde 37.86 oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48.73 artış olarak gerçekleşti.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 oldu.

İşyeri kiralarında durum farklı

İşyeri kiraları ise farklı bir hesaplamaya tabi. Sözleşmelerde yer alan şartlar geçerli oluyor ve TÜFE verileri bağlayıcı değil. Bu nedenle iş yeri sahipleriyle kiracılar, sözleşmedeki artış maddelerine göre zam oranlarını belirliyor.

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Konut kira artışı, şu adımlarla hesaplanıyor:
1.
TÜİK tarafından açıklanan son 12 ayın TÜFE verileri alınır,
2.
Bu verilerle 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanır,
3.
Ortaya çıkan oran, yeni kira tutarına uygulanır.
Örnek formül:
Mevcut kira x 12 aylık TÜFE ortalaması / 100 = Zamlı kira tutarı

Mayıs ayı kira zam oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 20 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2025
TÜFE kira artış oranı: Yüzde 48.73
Kira artış tutarı: 9 bin 746 TL
Aylık yeni kira tutarı: 29 bin 746 TL
Yıllık yeni kira tutarı: 356 bin 952 TL
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
EKONOMİ
TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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