CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-lideri-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-yuzune-bir-tokat-vurdum-talimat-1095938016.html
CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'
CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'deki anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu, ifadesinde eylemini duygusal bir boşluk anında gerçekleştirdiğini söyledi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T19:54+0300
2025-05-05T19:54+0300
türki̇ye
selçuk tengioğlu
chp
türkiye
saldırı
saldırı girişimi
tokat
siyaset
siyaset yasağı
hapis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095914115_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_90d4976deed12dd616afe232d2e91437.jpg
CHP lideri Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, eylemini kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre; Selçuk Tengioğlu polis ifadesinde geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve saldırıyı anlık sinirle yaptığını itiraf etti. 2021 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Tengioğlu kasiyerlik ve kasaplık gibi mesleklerde çalıştığını ancak şu an işsiz olduğunu söyledi. 'Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım'Tek geçim kaynağının 65 yaş üstü aylığı ve Şişli Belediyesi tarafından verilen yemek kartı olduğunu açıklayan Tengioğlu olay anını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-genel-baskani-ozeli-yumruklayan-saldirgan-hakkinda-masak-raporu-ile-hts-kayitlari-istendi-1095929191.html
türki̇ye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095914115_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_0065ffc61cfbce75312e0c2022573b4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
selçuk tengioğlu, chp, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, tokat, siyaset, siyaset yasağı, hapis, hapis cezası, hapis istemi
selçuk tengioğlu, chp, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, tokat, siyaset, siyaset yasağı, hapis, hapis cezası, hapis istemi

CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'

19:54 05.05.2025
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'deki anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu, ifadesinde eylemini duygusal bir boşluk anında gerçekleştirdiğini söyledi. Tengioğlu, Özel’in geçmişteki açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu ve kimsenin talimatı ya da yönlendirmesi olmadan hareket ettiğini belirtti.
CHP lideri Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, eylemini kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre; Selçuk Tengioğlu polis ifadesinde geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve saldırıyı anlık sinirle yaptığını itiraf etti. 2021 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Tengioğlu kasiyerlik ve kasaplık gibi mesleklerde çalıştığını ancak şu an işsiz olduğunu söyledi.

'Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım'

Tek geçim kaynağının 65 yaş üstü aylığı ve Şişli Belediyesi tarafından verilen yemek kartı olduğunu açıklayan Tengioğlu olay anını şöyle anlattı:
Kalmış olduğum apartta 08.30'da uyandım ve Taksim meydanına yürüdüm. Kalabalık dikkatimi çekti ve bir kişiye kalabalığın nedenini sordum. Bana da Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olduğunu söylediler. Önder'in son dönemdeki Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarından dolayı sempati duyduğum için AKM önündeki alana geldim. Burada yaka kartı taktım ve kalabalığın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Kalabalığın önündeki kişinin CHP Lideri Özgür Özel olduğunu gördüm. Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, savcılarına ve polislerine tehditvari şeklinde yaptığı konuşmalar bana rahatsızlık hissettirmişti. Ben de o sırada duygusal bir boşluk içine girdim ve Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Kimseden talimat almadım. Olay tamamen anlık gelişen bir duygusal durum boşluğundan kaynaklandı. Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım. Bu olay tek başıma gerçekleştirdiğim bir olaydır. Ne kimseden para aldım, ne de birine para verdim. Devletten aldığım yaşlılık aylığım dışında herhangi bir param yok. Yalnızca biriktirdiğim 380 bin TL gibi bir param var. Eğer araştırılmak istenirse bu da görülecektir. Herhangi bir örgütle hiçbir bağım yok.
Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi
15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала