CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
© AA / Mustafa Mert Karaca
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'deki anma programında saldıran Selçuk Tengioğlu, ifadesinde eylemini duygusal bir boşluk anında gerçekleştirdiğini söyledi. Tengioğlu, Özel’in geçmişteki açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu ve kimsenin talimatı ya da yönlendirmesi olmadan hareket ettiğini belirtti.
CHP lideri Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, eylemini kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre; Selçuk Tengioğlu polis ifadesinde geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve saldırıyı anlık sinirle yaptığını itiraf etti. 2021 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Tengioğlu kasiyerlik ve kasaplık gibi mesleklerde çalıştığını ancak şu an işsiz olduğunu söyledi.
'Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım'
Tek geçim kaynağının 65 yaş üstü aylığı ve Şişli Belediyesi tarafından verilen yemek kartı olduğunu açıklayan Tengioğlu olay anını şöyle anlattı:
Kalmış olduğum apartta 08.30'da uyandım ve Taksim meydanına yürüdüm. Kalabalık dikkatimi çekti ve bir kişiye kalabalığın nedenini sordum. Bana da Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olduğunu söylediler. Önder'in son dönemdeki Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarından dolayı sempati duyduğum için AKM önündeki alana geldim. Burada yaka kartı taktım ve kalabalığın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Kalabalığın önündeki kişinin CHP Lideri Özgür Özel olduğunu gördüm. Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, savcılarına ve polislerine tehditvari şeklinde yaptığı konuşmalar bana rahatsızlık hissettirmişti. Ben de o sırada duygusal bir boşluk içine girdim ve Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Kimseden talimat almadım. Olay tamamen anlık gelişen bir duygusal durum boşluğundan kaynaklandı. Bu eylem karşılığında herhangi bir para almadım. Bu olay tek başıma gerçekleştirdiğim bir olaydır. Ne kimseden para aldım, ne de birine para verdim. Devletten aldığım yaşlılık aylığım dışında herhangi bir param yok. Yalnızca biriktirdiğim 380 bin TL gibi bir param var. Eğer araştırılmak istenirse bu da görülecektir. Herhangi bir örgütle hiçbir bağım yok.