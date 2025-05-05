https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-genel-baskani-ozeli-yumruklayan-saldirgan-hakkinda-masak-raporu-ile-hts-kayitlari-istendi-1095929191.html

CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T15:35+0300

2025-05-05T15:35+0300

2025-05-05T15:36+0300

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CHP lideri Özgür Özel'e saldırdıktan sonra gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Özel'e saldıran şahıs hakkında HTS kaydı istendiSaldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.-Özgür Özel'e tokatlı saldırıTBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı.Özgür Özel'e saldıran şahıs kim?CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-spontane-olarak-sag-elim-kalkti-1095923596.html

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özgür özel, masak, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, hts