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CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi
CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T15:35+0300
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CHP lideri Özgür Özel'e saldırdıktan sonra gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Özel'e saldıran şahıs hakkında HTS kaydı istendiSaldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.-Özgür Özel'e tokatlı saldırıTBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı.Özgür Özel'e saldıran şahıs kim?CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-spontane-olarak-sag-elim-kalkti-1095923596.html
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özgür özel, masak, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, hts
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CHP Genel Başkanı Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

15:35 05.05.2025 (güncellendi: 15:36 05.05.2025)
© AATengioğlu
Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran zanlının HTS kayıtları ile hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu istendi.
CHP lideri Özgür Özel'e saldırdıktan sonra gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Özel'e saldıran şahıs hakkında HTS kaydı istendi

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

-Özgür Özel'e tokatlı saldırı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

Özgür Özel'e saldıran şahıs kim?

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.
Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: 'Spontane olarak sağ elim kalktı'
12:03
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