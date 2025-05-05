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Borsadan beklenmedik sonuçlar: Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse açıklandı
Borsadan beklenmedik sonuçlar: Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse açıklandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da son 1 yılın kazanan ve kaybeden hisseleri açıklandı. Yatırımcının yüzünü güldüren ve üzen 10 hisse detaylı analizle burada!
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Borsa İstanbul’da yatırımcılar açısından oldukça çalkantılı geçen son 1 yılın kazandıran ve kaybettiren hisseleri açıklandı. 2025 yılı başından itibaren BİST 100 endeksinin genel olarak yatay bir seyir izlemesi, bazı hisselerde sert hareketlerin önünü açtı.28 Nisan – 2 Mayıs 2025 haftasında BİST 100 endeksi yüzde 2,81 oranında düşerek 9.167,58 puandan kapanırken, yılbaşından bu yana yüzde -6,74’lük bir değer kaybı yaşandı. Ancak bu durum, bazı hisselerin yatırımcısına yüksek kazanç sağladığı gerçeğini değiştirmedi.Bu listede özellikle AGROT, BAYRK ve REEDR gibi hisselerdeki sert düşüşler, yatırımcılara risk yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı.Özellikle Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hissesi, yüzde 1528 oranında yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hisselerdeki yükseliş, doğru zamanlamayla yapılan yatırımların ne kadar kazançlı olabileceğini ortaya koydu.1. 2025 yılında en çok kazandıran hisse hangisi oldu?Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hissesi, yüzde 1528’lik artışla en çok kazandıran hisse oldu.2. 2025 yılında en çok değer kaybeden hisse hangisi?Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) hissesi, yüzde 75’lik düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu.3. BIST 100 endeksi son 1 yılda ne kadar değişti?BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde -6,74 oranında geriledi.4. Bu hisselerdeki artış ve düşüşler yatırımcılara ne anlatıyor?Risk yönetimi, doğru zamanlama ve hisse seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı.5. Kazandıran hisseler belirli bir sektöre mi ait?Hayır, listeye bakıldığında turizmden teknolojiye farklı sektörlerdeki hisselerin yükseliş gösterdiği görülüyor.6. Yatırım yaparken bu veriler nasıl kullanılmalı?Geçmiş performanslar gelecek için garanti olmasa da, yatırım stratejilerinde veri odaklı hareket etmek kritik önemdedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/meteorolojiden-iki-bolge-icin-uyari-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1095908785.html
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borsa i̇stanbul, tl, hisse, hisseler, hissedar, borsa, yatırım, bi̇st, bist-100, bist-50
borsa i̇stanbul, tl, hisse, hisseler, hissedar, borsa, yatırım, bi̇st, bist-100, bist-50

Borsadan beklenmedik sonuçlar: Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse açıklandı

07:22 05.05.2025 (güncellendi: 07:24 05.05.2025)
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Borsa ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında son bir yılın en fazla değer kazanan ve kaybeden 10 hissesi belli oldu. Yatırımcılar için sürprizlerle dolu liste yatırım kararlarını etkileyebilir.
Borsa İstanbul’da yatırımcılar açısından oldukça çalkantılı geçen son 1 yılın kazandıran ve kaybettiren hisseleri açıklandı. 2025 yılı başından itibaren BİST 100 endeksinin genel olarak yatay bir seyir izlemesi, bazı hisselerde sert hareketlerin önünü açtı.
28 Nisan – 2 Mayıs 2025 haftasında BİST 100 endeksi yüzde 2,81 oranında düşerek 9.167,58 puandan kapanırken, yılbaşından bu yana yüzde -6,74’lük bir değer kaybı yaşandı. Ancak bu durum, bazı hisselerin yatırımcısına yüksek kazanç sağladığı gerçeğini değiştirmedi.
📉 En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse (2024-2025):

Sıra

Hisse Adı

Eski Fiyat (TL)

Kapanış Fiyatı (TL)

Yıllık Düşüş (%)

1

Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT)

31,98

7,87

-75

2

Bayrak EBT Taban (BAYRK)

71,35

17,97

-74

3

Reeder Teknoloji (REEDR)

42,66

11,49

-73

4

Vera Konsept GYO (VRGYO)

7,84

2,19

-72

5

Euro Kapital Y.O. (EUKYO)

34,86

10,29

-70

6

Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS)

6,39

2,02

-68

7

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)

83,18

27,24

-67

8

Ersu Gıda (ERSU)

46,50

15,34

-67

9

Saray Matbaacılık (SAMAT)

51,50

17,70

-66

10

Politeknik Metal (POLTK)

18.300

6.315

-65

Bu listede özellikle AGROT, BAYRK ve REEDR gibi hisselerdeki sert düşüşler, yatırımcılara risk yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı.
📈 En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse (2024-2025):

Sıra

Hisse Adı

Eski Fiyat (TL)

Kapanış Fiyatı (TL)

Yıllık Kazanç (%)

1

Derlüks Holding (DERHL)

8,98

146,20

+1528

2

Tureks Turizm (TUREX)

5,22

43,86

+739

3

Tera Yatırım (TERA)

14,38

117,00

+713

4

Dagi Yatırım (DAGHL)

19,39

117,50

+506

5

Pera Yatırım (PEHOL)

3,35

14,75

+340

6

Pasifik Eurasia (PASEU)

16,23

63,00

+288

7

Gezinomi Turizm (GZNMI)

45,46

168,90

+272

8

Graintürk Holding (GRTHO)

79,46

295,00

+271

9

Batı Ege GYO (BEGYO)

5,33

19,09

+258

10

İzmir Fırça (IZFAS)

23,88

82,50

+245

Özellikle Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hissesi, yüzde 1528 oranında yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hisselerdeki yükseliş, doğru zamanlamayla yapılan yatırımların ne kadar kazançlı olabileceğini ortaya koydu.
1. 2025 yılında en çok kazandıran hisse hangisi oldu?
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hissesi, yüzde 1528’lik artışla en çok kazandıran hisse oldu.
2. 2025 yılında en çok değer kaybeden hisse hangisi?
Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) hissesi, yüzde 75’lik düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu.
3. BIST 100 endeksi son 1 yılda ne kadar değişti?
BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde -6,74 oranında geriledi.
4. Bu hisselerdeki artış ve düşüşler yatırımcılara ne anlatıyor?
Risk yönetimi, doğru zamanlama ve hisse seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
5. Kazandıran hisseler belirli bir sektöre mi ait?
Hayır, listeye bakıldığında turizmden teknolojiye farklı sektörlerdeki hisselerin yükseliş gösterdiği görülüyor.
6. Yatırım yaparken bu veriler nasıl kullanılmalı?
Geçmiş performanslar gelecek için garanti olmasa da, yatırım stratejilerinde veri odaklı hareket etmek kritik önemdedir.
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