https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/meteorolojiden-iki-bolge-icin-uyari-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1095908785.html

Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor

Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor

Sputnik Türkiye

5 Mayıs hava durumu raporuna göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı. Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde artıyor.

2025-05-05T06:32+0300

2025-05-05T06:32+0300

2025-05-05T07:13+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminlere göre, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına bekleniyorRüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çamurlu yağışa dikkatDoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABALIKESİR 9°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEDİRNE 12°C, 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL 12°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ 12°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAFYONKARAHİSAR 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ 13°C, 27°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 15°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 11°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZADANA 13°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 23°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR 9°C, 23°C – Parçalı ve az bulutluHATAY 15°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 8°C, 21°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 24°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 6°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açıkDÜZCE 9°C, 25°C – Az bulutlu ve açıkKASTAMONU 2°C, 22°C – Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 8°C, 19°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 9°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE 11°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM 4°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetliKARS 6°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliMALATYA 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluVAN 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUADIYAMAN 11°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/konyada-binada-patlama-12-yarali-1095908617.html

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