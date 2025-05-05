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Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor
Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor
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5 Mayıs hava durumu raporuna göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı. Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde artıyor.
2025-05-05T06:32+0300
2025-05-05T07:13+0300
yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminlere göre, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına bekleniyorRüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çamurlu yağışa dikkatDoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABALIKESİR 9°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEDİRNE 12°C, 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL 12°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ 12°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAFYONKARAHİSAR 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ 13°C, 27°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 15°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 11°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZADANA 13°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 23°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR 9°C, 23°C – Parçalı ve az bulutluHATAY 15°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 8°C, 21°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 24°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 6°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açıkDÜZCE 9°C, 25°C – Az bulutlu ve açıkKASTAMONU 2°C, 22°C – Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 8°C, 19°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 9°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE 11°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM 4°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetliKARS 6°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliMALATYA 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutluVAN 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUADIYAMAN 11°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
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5 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, fırtına bekleniyor, toz taşınımı nedir, meteoroloji genel müdürlüğü, çamurlu yağmur, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu hava tahmini, bugün hava nasıl, bölgesel hava durumu
5 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, fırtına bekleniyor, toz taşınımı nedir, meteoroloji genel müdürlüğü, çamurlu yağmur, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu hava tahmini, bugün hava nasıl, bölgesel hava durumu

Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor

06:32 05.05.2025 (güncellendi: 07:13 05.05.2025)
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısı verildi. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminlere göre, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına bekleniyor

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çamurlu yağışa dikkat

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BALIKESİR 9°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 12°C, 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ

ADANA 13°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 9°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU

ANKARA 8°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ

BOLU 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE 9°C, 25°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 2°C, 22°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 8°C, 19°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 9°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU

ERZURUM 4°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli
KARS 6°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
MALATYA 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 11°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
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