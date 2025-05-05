Uzun aradan sonra Meteoroloji'den 3'lü kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı aynı anda geliyor
06:32 05.05.2025 (güncellendi: 07:13 05.05.2025)
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısı verildi. Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminlere göre, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Fırtına bekleniyor
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çamurlu yağışa dikkat
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BALIKESİR 9°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 12°C, 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 12°C, 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 24°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA 13°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 9°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 13°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 9°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 8°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 8°C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE 9°C, 25°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 2°C, 22°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 8°C, 19°C – Az bulutlu ve açık
BOLU 6°C, 21°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE 9°C, 25°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 2°C, 22°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 8°C, 19°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 9°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 9°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 4°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli
KARS 6°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
MALATYA 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli
KARS 6°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
MALATYA 10°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 11°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
ADIYAMAN 11°C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli