https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/60-yildir-kayipti-buyuk-gizem-cozuldu-audrey-backeberg-sag-bulundu-1095915496.html
60 yıldır kayıptı, büyük gizem çözüldü: Audrey Backeberg sağ bulundu
60 yıldır kayıptı, büyük gizem çözüldü: Audrey Backeberg sağ bulundu
Sputnik Türkiye
ABD'de 1962 yılında kaybolan Audrey Backeberg, 60 yıl sonra sağ bulundu. Kaybolmasının arkasında suç unsuru bulunmazken, hayatına başka eyalette devam ettiği belirlendi.
2025-05-05T09:13+0300
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ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 1962 yılında kaybolan Audrey Backeberg, 82 yaşında başka bir eyalette hayatta ve sağlıklı bir şekilde bulundu. Olay, Sauk Bölgesi Şerif Ofisi’nin yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Güvenlik gerekçesiyle bulunduğu eyaletin ismi açıklanmadı.Soğuk vaka dedektifine teslim edildiBackeberg’in dosyası, bölgedeki soğuk vaka dosyalarının yeniden ele alınması kapsamında dedektif Isaac Hanson’a devredildi. Hanson, araştırmalarını Ancestry.com adlı genetik soy araştırma platformu aracılığıyla yürüttü. Kız kardeşinin DNA verileri üzerinden ulaşılan bilgiler, dedektifi doğru adrese yönlendirdi.DNA teknolojisiyle çözüldüGenetik veri tabanı sayesinde yapılan eşleştirmeler sonucu kadının halen hayatta olduğu teyit edildi. Yerel polis aracılığıyla ilk temas sağlandıktan sonra dedektifle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Backeberg, “Kararımdan pişman değilim, kendi hayatımı kurdum” dedi.Aile i̇çi şiddet i̇ddiaları vardı1962 yılında kaybolduğu dönemde, Backeberg’in evliliğinde sorunlar yaşadığı ve eşinden fiziksel şiddet gördüğü yönünde şikâyetlerde bulunduğu belirlendi. Evi terk ettiğinde annesi ve iki çocuğuyla yaşayan kadının, son olarak Indiana’ya gitmek üzere otobüse bindiği tespit edilmişti.Suç unsuru tespit edilmediSauk Bölgesi Şerif Ofisi, yapılan soruşturma sonucu Audrey Backeberg’in kaybolmasının herhangi bir suç ya da zorla alıkoyma nedeniyle değil, tamamen kendi tercihiyle gerçekleştiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-suphelinin-oglunun-mezar-tasindaki-ifadeler-ortaya-cikti-1095914272.html
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indiana, abd, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar
indiana, abd, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar
60 yıldır kayıptı, büyük gizem çözüldü: Audrey Backeberg sağ bulundu
09:13 05.05.2025 (güncellendi: 09:14 05.05.2025)
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1962 yılında kaybolan Audrey Backeberg, 60 yıl sonra başka bir eyalette sağ ve iyi durumda bulundu. Yapılan soruşturmada, kaybolmasının arkasında suç unsuru olmadığı ve kadının kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu belirlendi. İşte 60 yıl sonra çözülen soğuk vaka...
ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 1962 yılında kaybolan Audrey Backeberg, 82 yaşında başka bir eyalette hayatta ve sağlıklı bir şekilde bulundu. Olay, Sauk Bölgesi Şerif Ofisi’nin yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Güvenlik gerekçesiyle bulunduğu eyaletin ismi açıklanmadı.
Soğuk vaka dedektifine teslim edildi
Backeberg’in dosyası, bölgedeki soğuk vaka dosyalarının yeniden ele alınması kapsamında dedektif Isaac Hanson’a devredildi. Hanson, araştırmalarını Ancestry.com adlı genetik soy araştırma platformu aracılığıyla yürüttü. Kız kardeşinin DNA verileri üzerinden ulaşılan bilgiler, dedektifi doğru adrese yönlendirdi.
DNA teknolojisiyle çözüldü
Genetik veri tabanı sayesinde yapılan eşleştirmeler sonucu kadının halen hayatta olduğu teyit edildi. Yerel polis aracılığıyla ilk temas sağlandıktan sonra dedektifle 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Backeberg, “Kararımdan pişman değilim, kendi hayatımı kurdum” dedi.
Aile i̇çi şiddet i̇ddiaları vardı
1962 yılında kaybolduğu dönemde, Backeberg’in evliliğinde sorunlar yaşadığı ve eşinden fiziksel şiddet
gördüğü yönünde şikâyetlerde bulunduğu belirlendi. Evi terk ettiğinde annesi ve iki çocuğuyla yaşayan kadının, son olarak Indiana’ya
gitmek üzere otobüse bindiği tespit edilmişti.
Suç unsuru tespit edilmedi
Sauk Bölgesi Şerif Ofisi, yapılan soruşturma sonucu Audrey Backeberg’in kaybolmasının herhangi bir suç ya da zorla alıkoyma nedeniyle değil, tamamen kendi tercihiyle gerçekleştiğini vurguladı.