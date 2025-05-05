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Özgür Özel'e saldırmış ve 2004'te çocuklarını katletmişti: Oğlunun mezar taşında yazılı sözler ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldırmış ve 2004'te çocuklarını katletmişti: Oğlunun mezar taşında yazılı sözler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel’e saldıran S.T’nin geçmişi kan dondurdu. 2004’te oğulları Barış ve Mutlu’yu silahla öldürdüğü ortaya çıkan şüphelinin oğlunun mezar taşındaki yazı ise yürek burktu.
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İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.Saldırgan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında çarpıcı bir geçmiş ortaya çıktı. 2004 yılında oğulları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verilen Barış’ın mezar taşında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-lideri-ozel-bugun-yapilan-saldiriyi-hicbir-siyasi-partiye-hicbir-siyasi-goruse-hicbir-1095908301.html
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özgür özel saldırı 2025, selçuk tengioğlu kimdir, özgür özel saldırganı, selçuk tengioğlu çocuklarını öldürdü, barış ve mutlu mezar taşı yazısı, özgür özel'e saldıran kişinin geçmişi, 2004 çocuk cinayeti hatay, özgür özel taksim saldırı
özgür özel saldırı 2025, selçuk tengioğlu kimdir, özgür özel saldırganı, selçuk tengioğlu çocuklarını öldürdü, barış ve mutlu mezar taşı yazısı, özgür özel'e saldıran kişinin geçmişi, 2004 çocuk cinayeti hatay, özgür özel taksim saldırı

Özgür Özel'e saldırmış ve 2004'te çocuklarını katletmişti: Oğlunun mezar taşında yazılı sözler ortaya çıktı

08:23 05.05.2025 (güncellendi: 08:40 05.05.2025)
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
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Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldürdüğü belirlenirken Barış'ın mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı ortaya çıktı.
İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında çarpıcı bir geçmiş ortaya çıktı. 2004 yılında oğulları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verilen Barış’ın mezar taşında şu ifadeler yer aldı:

“Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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CHP lideri Özel: Bugün yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum
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