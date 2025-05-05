İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.Saldırgan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında çarpıcı bir geçmiş ortaya çıktı. 2004 yılında oğulları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verilen Barış’ın mezar taşında şu ifadeler yer aldı:

Özgür Özel'e saldırmış ve 2004'te çocuklarını katletmişti: Oğlunun mezar taşında yazılı sözler ortaya çıktı

© AA / Mustafa Mert Karaca Selçuk Tengioğlu © AA / Mustafa Mert Karaca

Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldürdüğü belirlenirken Barış'ın mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" yazısı ortaya çıktı.