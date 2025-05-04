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Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
Sputnik Türkiye
sırrı süreyya önder
2025-05-04T09:28+0300
2025-05-04T11:44+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
i̇stanbul
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Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.Sırrı Süreyya Önder'e ne olmuştu?TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programıSırrı Süreyya Önder'in cenaze programı nasıl olacak? Bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlendi.Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Sırrı Süreyya Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.Sırrı Süreyya Önder'in hayatıSırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.12 hapis cezasıAnkara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.Yönetmen, yazar, köşe yazarıSinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.2026 yılında hapis24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.Önder, bir çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-kizi-acikladi-yuksek-hayati-riski-devam-ediyor-1095476646.html
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Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

09:28 04.05.2025 (güncellendi: 11:44 04.05.2025)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaSırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.
Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sırrı Süreyya Önder'e ne olmuştu?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı nasıl olacak? Bugün saat 11.00'de AKM'de Anma Töreni düzenlendi.
Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Sırrı Süreyya Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatı

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

12 hapis cezası

Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Yönetmen, yazar, köşe yazarı

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

2026 yılında hapis

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.

2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Önder, bir çocuk babasıdır.
HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'
17 Nisan, 18:08
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