https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/sirri-sureyya-onderin-kizindan-duygusal-paylasim-seni-cok-ozledim-ya-1095502929.html

Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygusal paylaşım: 'Seni çok özledim ya'

Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygusal paylaşım: 'Seni çok özledim ya'

Sputnik Türkiye

Hastanede tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla birlikte bir fotoğrafını 'seni çok özledim ya' diyerek paylaştı. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T16:27+0300

2025-04-18T16:27+0300

2025-04-18T16:27+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

ceren önder kandemir

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Aort yırtılması nedeniyle geçirdiği 12 saatlik operasyonun ardından tedavisi yoğun bakımda süren ve hayatı tehlikesi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Hastanede babasından gelecek iyi haberi bekleyen kızı Ceren Önder Kandemir de babasıyla çekilen bebeklik fotoğrafını, "Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Seni çok özledim ya." sözleriyle paylaştı. 'Bana bir kahve yap sana keman çalayım'Ceren Özdemir yaptığı duygusal paylaşımında, "Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp “bana bir kahve yap sana keman çalayım” demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya." dedi. Paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sirri-sureyya-onderin-kizi-babasina-seslendi-en-iyi-bildigin-seyi-yap-ve-diren-baba--1095444845.html

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sırrı süreyya önder, ceren önder kandemir