https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-kizi-acikladi-yuksek-hayati-riski-devam-ediyor-1095476646.html
Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'
Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'
Sputnik Türkiye
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren DEM Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama, kızı Ceren Önder... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T18:08+0300
2025-04-17T18:08+0300
2025-04-17T18:08+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
halkların demokratik partisi (hdp)
dem parti
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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder’in kızı, babasının durumunun stabil olduğunu ancak hayati riskin sürdüğünü açıkladı.Sosyal medya hesabından “Yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için şükür sebebi” diyen Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, doktorların ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Hastanenin Önder’i sevenlerle dolup taştığını aktaran Kandemir “Gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim” ifadelerini kullandı. Durumun iyiye gittiğine dair haberlerin henüz bir temenniden ibaret olduğunu dile getiren Kandemir, gelişmeler oldukça bilgi vermeye devam edeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kemal-kilicdaroglu-sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-acikladi-1095446937.html
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sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, hastane, özel hastane
sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, hastane, özel hastane
Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren DEM Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama, kızı Ceren Önder Kandemir’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kandemir, babasının durumunun stabil olduğunu ancak yüksek hayati riskin devam ettiğini belirtti.
Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder’in kızı, babasının durumunun stabil olduğunu ancak hayati riskin sürdüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından “Yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için şükür sebebi” diyen Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, doktorların ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.
Hastanenin Önder’i sevenlerle dolup taştığını aktaran Kandemir “Gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim” ifadelerini kullandı. Durumun iyiye gittiğine dair haberlerin henüz bir temenniden ibaret olduğunu dile getiren Kandemir, gelişmeler oldukça bilgi vermeye devam edeceğini söyledi.