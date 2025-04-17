https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-kizi-acikladi-yuksek-hayati-riski-devam-ediyor-1095476646.html

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı: 'Yüksek hayati riski devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren DEM Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama, kızı Ceren Önder... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T18:08+0300

2025-04-17T18:08+0300

2025-04-17T18:08+0300

türki̇ye

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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder’in kızı, babasının durumunun stabil olduğunu ancak hayati riskin sürdüğünü açıkladı.Sosyal medya hesabından “Yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için şükür sebebi” diyen Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, doktorların ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Hastanenin Önder’i sevenlerle dolup taştığını aktaran Kandemir “Gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim” ifadelerini kullandı. Durumun iyiye gittiğine dair haberlerin henüz bir temenniden ibaret olduğunu dile getiren Kandemir, gelişmeler oldukça bilgi vermeye devam edeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kemal-kilicdaroglu-sirri-sureyya-onderin-son-durumunu-acikladi-1095446937.html

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