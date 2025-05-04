https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/bakan-yerlikayadan-ozele-yonelik-saldiriyla-ilgili-aciklama-sanal-devriyelerimiz-tarafindan-1095906041.html

Bakan Yerlikaya'dan Özel'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama: Sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor

Bakan Yerlikaya'dan Özel'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama: Sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırı sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımların sanal devriyeler tarafından... 04.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-04T20:05+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e bugün yapılan saldırı sonrası sosyal medya paylaşımlarına yönelik bir açıklama yaptı."CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor" ifadesini kullanan Yerlikaya, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/ozgur-ozelin-makam-araci-kapali-otoparka-alinmadi-iddiasi-istanbul-emniyet-mudurlugunden-yalanlama-1095905918.html

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ali yerlikaya, özgür özel, chp, türkiye, haberler