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'Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı' iddiası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama geldi
'Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı' iddiası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özel'in Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı şeklindeki iddiaların... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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atatürk kültür merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada şunlar kaydedildi:
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emniyet müdürlüğü, atatürk kültür merkezi, chp, özgür özel
emniyet müdürlüğü, atatürk kültür merkezi, chp, özgür özel

'Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı' iddiası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama geldi

19:56 04.05.2025 (güncellendi: 19:59 04.05.2025)
© AA / Hakan AkgünCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özel'in Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."
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