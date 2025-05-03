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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı karıştı: Ergin Ataman tribünlerle tartıştı, maçı bırakıp gitti
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı karıştı: Ergin Ataman tribünlerle tartıştı, maçı bırakıp gitti
Sputnik Türkiye
THY Euroleague play-off dördüncü maçında Anadolu Efes'in Panathinaikos'u 85-82 yendiği mücadelede, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman tribünlerle... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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Anadolu Efes'in Panathinaikos'u sahasında ağırladığı karşılaşmada, Ergin Ataman tribünlerle kavga ederek sahayı terk etti.THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos’u 85-82 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Maç, yüksek temposu kadar yaşanan gergin anlarla da gündeme oturdu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'la İstanbul’daki tribünler arasında yaşanan gerilim, karşılaşmanın önüne geçti.Mücadelenin son anlarında tribünlerden Ataman’a yönelik “Ergin Ataman, mola alsana” şeklinde tezahüratlar yükseldi. Tepkilere sinirlenen deneyimli koç, tribünlere dönerek sert sözlerle karşılık verdi. Bu gerilimin ardından maçın bitimine sadece 16 saniye kala Ataman saha kenarını terk ederek soyunma odasına gitti.Salon çıkışında kameraların kaydettiği görüntülerde Ataman’ın, “Benim sayemde EuroLeague kupanız var” dediği görüldü. Bu sözler, 2021’de Anadolu Efes ile kazandığı EuroLeague şampiyonluğuna gönderme olarak yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html
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ergin ataman, anadolu efes, basket, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını
ergin ataman, anadolu efes, basket, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı karıştı: Ergin Ataman tribünlerle tartıştı, maçı bırakıp gitti

00:27 03.05.2025
© AA / Cemal YurttaşErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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THY Euroleague play-off dördüncü maçında Anadolu Efes'in Panathinaikos'u 85-82 yendiği mücadelede, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman tribünlerle gerginlik yaşadı. Maçın son dakikasında yapılan tezahüratlara sinirlenen Ataman, bitime 16 saniye kala sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.
Anadolu Efes'in Panathinaikos'u sahasında ağırladığı karşılaşmada, Ergin Ataman tribünlerle kavga ederek sahayı terk etti.
THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos’u 85-82 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Maç, yüksek temposu kadar yaşanan gergin anlarla da gündeme oturdu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'la İstanbul’daki tribünler arasında yaşanan gerilim, karşılaşmanın önüne geçti.
Mücadelenin son anlarında tribünlerden Ataman’a yönelik “Ergin Ataman, mola alsana” şeklinde tezahüratlar yükseldi. Tepkilere sinirlenen deneyimli koç, tribünlere dönerek sert sözlerle karşılık verdi. Bu gerilimin ardından maçın bitimine sadece 16 saniye kala Ataman saha kenarını terk ederek soyunma odasına gitti.
Salon çıkışında kameraların kaydettiği görüntülerde Ataman’ın, “Benim sayemde EuroLeague kupanız var” dediği görüldü. Bu sözler, 2021’de Anadolu Efes ile kazandığı EuroLeague şampiyonluğuna gönderme olarak yorumlandı.
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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