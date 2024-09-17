https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html
Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi
Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi
Sputnik Türkiye
Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaştı. Güney Kıbrıs'ta oynanan mücadelede, Yunan taraftarların... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T07:27+0300
2024-09-17T07:27+0300
2024-09-17T07:27+0300
ergin ataman
spor
ırkçı hareket
irkçı
irkçı saldırı
kıbrıs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
kıbrıs sorunu
kıbrıs barış harekatı
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Maçı 88-75 Maccabi kazanırken, Ataman'ın hakemlere yönelik öfkesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. Özellikle son çeyrekte Panathinaikos taraftarlarının açtığı skandal pankart, Ataman'ın sert tepkisine yol açtı. Ataman, hakemlere "Beni oyundan atın" diyerek sahadan diskalifiye edildi.Skandal pankart kriziMücadelenin son çeyreğinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Bu provokasyon, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.Ergin Ataman sahaya girdiPankartın ekranlara gelmesinden kısa bir süre sonra, Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkilerde bulundu. Bitime 8.57 dakika kala hakemlere "Beni oyundan atın" diyen Ataman, kendi diskalifiyesini talep etti ve çift yumruk hareketiyle oyundan atıldı.Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini belirtti, ancak aynı dakikalarda açılan pankartın da Ataman'ın tepkisini tetiklediği ileri sürüldü. Bu gelişme, maç sonrasında da gündemi meşgul etmeye devam etti.
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ergin ataman, ırkçı hareket, irkçı, irkçı saldırı, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, kktc, pankart, panathinaikos basketbol takımı, panathinaikos
Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi
Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaştı. Güney Kıbrıs'ta oynanan mücadelede, Yunan taraftarların açtığı provokatif pankart ortalığı karıştırdı. Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pankarta ve hakemlere gösterdiği sert tepkiyle maçın önüne geçti.
Maçı 88-75 Maccabi kazanırken, Ataman'ın hakemlere yönelik öfkesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. Özellikle son çeyrekte Panathinaikos taraftarlarının açtığı skandal pankart, Ataman'ın sert tepkisine yol açtı. Ataman, hakemlere "Beni oyundan atın" diyerek sahadan diskalifiye edildi.
Mücadelenin son çeyreğinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Bu provokasyon, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.
Ergin Ataman sahaya girdi
Pankartın ekranlara gelmesinden kısa bir süre sonra, Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkilerde bulundu. Bitime 8.57 dakika kala hakemlere "Beni oyundan atın" diyen Ataman, kendi diskalifiyesini talep etti ve çift yumruk hareketiyle oyundan atıldı.
Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini belirtti, ancak aynı dakikalarda açılan pankartın da Ataman'ın tepkisini tetiklediği ileri sürüldü. Bu gelişme, maç sonrasında da gündemi meşgul etmeye devam etti.