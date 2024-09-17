https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html

Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi

Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi

Sputnik Türkiye

Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaştı. Güney Kıbrıs'ta oynanan mücadelede, Yunan taraftarların... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T07:27+0300

2024-09-17T07:27+0300

2024-09-17T07:27+0300

ergin ataman

spor

ırkçı hareket

irkçı

irkçı saldırı

kıbrıs

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

kıbrıs sorunu

kıbrıs barış harekatı

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Maçı 88-75 Maccabi kazanırken, Ataman'ın hakemlere yönelik öfkesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. Özellikle son çeyrekte Panathinaikos taraftarlarının açtığı skandal pankart, Ataman'ın sert tepkisine yol açtı. Ataman, hakemlere "Beni oyundan atın" diyerek sahadan diskalifiye edildi.Skandal pankart kriziMücadelenin son çeyreğinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Bu provokasyon, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.Ergin Ataman sahaya girdiPankartın ekranlara gelmesinden kısa bir süre sonra, Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkilerde bulundu. Bitime 8.57 dakika kala hakemlere "Beni oyundan atın" diyen Ataman, kendi diskalifiyesini talep etti ve çift yumruk hareketiyle oyundan atıldı.Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini belirtti, ancak aynı dakikalarda açılan pankartın da Ataman'ın tepkisini tetiklediği ileri sürüldü. Bu gelişme, maç sonrasında da gündemi meşgul etmeye devam etti.

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