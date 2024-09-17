Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html
Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi
Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi
Sputnik Türkiye
Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaştı. Güney Kıbrıs'ta oynanan mücadelede, Yunan taraftarların... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T07:27+0300
2024-09-17T07:27+0300
ergin ataman
spor
ırkçı hareket
irkçı
irkçı saldırı
kıbrıs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
kıbrıs sorunu
kıbrıs barış harekatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdae0b7ffbd7057e3b43d7780d6d8dec.jpg
Maçı 88-75 Maccabi kazanırken, Ataman'ın hakemlere yönelik öfkesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. Özellikle son çeyrekte Panathinaikos taraftarlarının açtığı skandal pankart, Ataman'ın sert tepkisine yol açtı. Ataman, hakemlere "Beni oyundan atın" diyerek sahadan diskalifiye edildi.Skandal pankart kriziMücadelenin son çeyreğinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Bu provokasyon, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.Ergin Ataman sahaya girdiPankartın ekranlara gelmesinden kısa bir süre sonra, Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkilerde bulundu. Bitime 8.57 dakika kala hakemlere "Beni oyundan atın" diyen Ataman, kendi diskalifiyesini talep etti ve çift yumruk hareketiyle oyundan atıldı.Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini belirtti, ancak aynı dakikalarda açılan pankartın da Ataman'ın tepkisini tetiklediği ileri sürüldü. Bu gelişme, maç sonrasında da gündemi meşgul etmeye devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fatih-terimden-uzun-zaman-sonra-galatasaray-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-onun-gibisi-cok-az-1088073740.html
kıbrıs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e81587136e2c1e50fa3ce2fdf6e58d17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ergin ataman, ırkçı hareket, irkçı, irkçı saldırı, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, kktc, pankart, panathinaikos basketbol takımı, panathinaikos
ergin ataman, ırkçı hareket, irkçı, irkçı saldırı, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, kktc, pankart, panathinaikos basketbol takımı, panathinaikos

Panathinaikos maçında açılan pankart ortalığı karıştırdı: Ergin Ataman sahaya girdi, 'Beni oyundan atın' dedi

07:27 17.09.2024
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA
Abone ol
Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaştı. Güney Kıbrıs'ta oynanan mücadelede, Yunan taraftarların açtığı provokatif pankart ortalığı karıştırdı. Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pankarta ve hakemlere gösterdiği sert tepkiyle maçın önüne geçti.
Maçı 88-75 Maccabi kazanırken, Ataman'ın hakemlere yönelik öfkesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. Özellikle son çeyrekte Panathinaikos taraftarlarının açtığı skandal pankart, Ataman'ın sert tepkisine yol açtı. Ataman, hakemlere "Beni oyundan atın" diyerek sahadan diskalifiye edildi.

Skandal pankart krizi

Mücadelenin son çeyreğinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Bu provokasyon, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.

Ergin Ataman sahaya girdi

Pankartın ekranlara gelmesinden kısa bir süre sonra, Ergin Ataman sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkilerde bulundu. Bitime 8.57 dakika kala hakemlere "Beni oyundan atın" diyen Ataman, kendi diskalifiyesini talep etti ve çift yumruk hareketiyle oyundan atıldı.
Yunan basını, Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiğini belirtti, ancak aynı dakikalarda açılan pankartın da Ataman'ın tepkisini tetiklediği ileri sürüldü. Bu gelişme, maç sonrasında da gündemi meşgul etmeye devam etti.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
SPOR
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Dün, 13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала