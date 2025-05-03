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Batı basını: ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladı
Batı basını: ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalarına destek vermesi için Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T01:23+0300
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Reuters'in ABD yönetiminden kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Rusya'ya karşı bankacılık ve enerji sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımlar hazırladı.Haberde, “Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına destek vermesi için Moskova üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bankacılık ve enerji sektörlerini de kapsayan Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlara son şeklini verdi. Ancak paketin Trump tarafından onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz” ifadelerine yer verildi.Kısıtlayıcı önlemlerin özellikle Rus enerji devi Gazprom'un yanı sıra finans ve enerji sektöründeki diğer büyük şirketleri hedef aldığı kaydedildi.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması olasılığının devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Washington'un barış sürecini engellememek için Moskova'ya yönelik kısıtlamaları genişletmediğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından Rusya'daki özel ve tüzel kişilere karşı 28 binden fazla yaptırım uygulandığını, bu rakamın dünya genelinde diğer tüm ülkelere uygulanan toplam yaptırım sayısından daha fazla olduğunu dile getirmişti. Rus lider, yaptırımların geçici tedbirler değil, Rusya'ya yönelik sistemsel, stratejik bir baskı mekanizması olduğunu ve bu yaptırımların bir kısmının zayıflatılması veya kaldırılması yönünde öneriler olsa bile, 'tekerleğe çomak sokmanın' ve Rusya üzerinde baskı kurmanın başka bir yolunu bulmaya çalışacaklarının altını çizmişti.
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abd, rusya, yaptırım, moskova, donald trump, gazprom, tammy bruce, marco rubio, batı, vladimir putin
abd, rusya, yaptırım, moskova, donald trump, gazprom, tammy bruce, marco rubio, batı, vladimir putin

Batı basını: ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladı

01:23 03.05.2025
© SputnikABD. Washıngton. Beyaz Saray
ABD. Washıngton. Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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ABD’nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalarına destek vermesi için Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladığı ileri sürüldü.
Reuters'in ABD yönetiminden kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Rusya'ya karşı bankacılık ve enerji sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımlar hazırladı.
Haberde, “Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına destek vermesi için Moskova üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bankacılık ve enerji sektörlerini de kapsayan Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlara son şeklini verdi. Ancak paketin Trump tarafından onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz” ifadelerine yer verildi.
Kısıtlayıcı önlemlerin özellikle Rus enerji devi Gazprom'un yanı sıra finans ve enerji sektöründeki diğer büyük şirketleri hedef aldığı kaydedildi.
Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması olasılığının devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Washington'un barış sürecini engellememek için Moskova'ya yönelik kısıtlamaları genişletmediğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından Rusya'daki özel ve tüzel kişilere karşı 28 binden fazla yaptırım uygulandığını, bu rakamın dünya genelinde diğer tüm ülkelere uygulanan toplam yaptırım sayısından daha fazla olduğunu dile getirmişti. Rus lider, yaptırımların geçici tedbirler değil, Rusya'ya yönelik sistemsel, stratejik bir baskı mekanizması olduğunu ve bu yaptırımların bir kısmının zayıflatılması veya kaldırılması yönünde öneriler olsa bile, 'tekerleğe çomak sokmanın' ve Rusya üzerinde baskı kurmanın başka bir yolunu bulmaya çalışacaklarının altını çizmişti.
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