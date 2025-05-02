https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/pentagon-abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-f-16larinin-bakimina-yonelik-sozlesmeyi-onayladi-1095879726.html

Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna F-16'larının bakımına yönelik sözleşmeyi onayladı

Pentagon: ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna F-16'larının bakımına yönelik sözleşmeyi onayladı

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna için F-16 savaş uçaklarının bakımına yönelik 310.5 milyon dolar tutarındaki sözleşmeyi onayladığını duyurdu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T23:45+0300

2025-05-02T23:45+0300

2025-05-02T23:44+0300

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ABD Savunma Bakanlığı’na(Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna için F-16 savaş uçaklarının bakımına yönelik 310.5 milyon dolar tutarındaki sözleşmeyi onayladığını bildirdi.Ajans, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini değeri 310.5 milyon dolar olan F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı” ifadelerine yer verdi.

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