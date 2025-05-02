https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiyenin-70-yillik-kozmetik-devi-yeniden-konkordato-ilan-etti-1095857493.html
Türkiye'nin 70 yıllık kozmetik devi yeniden konkordato ilan etti
Türkiye'nin 70 yıllık kozmetik devi yeniden konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Hunca Kozmetik, alacaklı bir şirketin açtığı dava sonucunda yeniden konkordato ilan etti. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T10:35+0300
2025-05-02T10:35+0300
2025-05-02T10:35+0300
ekonomi̇
hunca kozmetik
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
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Türkiye'de kozmetik sektöründe önde gelen firmalardan olan 70 yıllık Hunca Kozmetik, ikinci kez konkordato ilan etti. Şirket geçen yıl ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmiş, şubat ayında kendi isteğiyle bu süreci bitirmişti. Şimdi ise alacaklı şirket Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri'nin açtığı dava sonrasında yeniden konkordato sürecine girdi. Üç aylık geçici süreç verildiPatronlar Dünyası'nın haberine göre; yaşadığı ekonomik sorunları aşmakta güçlük yaşayan Hunca Kozmetik, yeniden konkordato ilan etti. Vitt Kozmetik Ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin açtığı dava sonucunda Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi ile Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.Mahkeme Hunca Kozmetik'in konkordato sürecinin başarılı olup olmadığının incelenmesi yani mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığının incelenmesi için geçici komiser heyeti görevlendirdi. Hunca Kozmetik kimin? Hangi markalar var?Türkiye merkezli şirket 1957 yılında Adnan Hunca tarafından kuruldu. Kozmetik ve banyo malzemeleri üreten bir aile şirketi olarak kurulan firma She, She colors, Caldion, Caldion Night, Extory, Equal, Viva Cappio, Jagler, Jagler Sport, Carmina, Sensation ve İvrindi markaları altında saç bakımı, sıvı sabun, deodorantlar, kokular, erkek tıraş öncesi ve renkli kozmetikler de dahil olmak üzere birçok markayı bünyesinde barındırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/koklu-doner-zinciri-ekonomik-darbogazda-konkordato-talebinde-bulundu-1095839937.html
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hunca kozmetik, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
hunca kozmetik, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
Türkiye'nin 70 yıllık kozmetik devi yeniden konkordato ilan etti
Hunca Kozmetik, alacaklı bir şirketin açtığı dava sonucunda yeniden konkordato ilan etti.
Türkiye'de kozmetik sektöründe önde gelen firmalardan olan 70 yıllık Hunca Kozmetik, ikinci kez konkordato ilan etti. Şirket geçen yıl ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmiş, şubat ayında kendi isteğiyle bu süreci bitirmişti. Şimdi ise alacaklı şirket Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri'nin açtığı dava sonrasında yeniden konkordato sürecine girdi.
Üç aylık geçici süreç verildi
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; yaşadığı ekonomik sorunları aşmakta güçlük yaşayan Hunca Kozmetik, yeniden konkordato ilan etti. Vitt Kozmetik Ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin açtığı dava sonucunda Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi ile Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.
Mahkeme Hunca Kozmetik'in konkordato sürecinin başarılı olup olmadığının incelenmesi yani mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığının incelenmesi için geçici komiser heyeti görevlendirdi.
Hunca Kozmetik kimin? Hangi markalar var?
Türkiye merkezli şirket 1957 yılında Adnan Hunca tarafından kuruldu. Kozmetik ve banyo malzemeleri üreten bir aile şirketi olarak kurulan firma She, She colors, Caldion, Caldion Night, Extory, Equal, Viva Cappio, Jagler, Jagler Sport, Carmina, Sensation ve İvrindi markaları altında saç bakımı, sıvı sabun, deodorantlar, kokular, erkek tıraş öncesi ve renkli kozmetikler de dahil olmak üzere birçok markayı bünyesinde barındırıyor.