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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/koklu-doner-zinciri-ekonomik-darbogazda-konkordato-talebinde-bulundu-1095839937.html
Köklü döner zinciri ekonomik darboğazda: Konkordato talebinde bulundu
Köklü döner zinciri ekonomik darboğazda: Konkordato talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Bursa'nın köklü döner firmalarından Yusuf Et Çelik Döner, ekonomik darboğazı aşamadı, konkordato talebinde bulundu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T14:35+0300
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döner
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Bursa’nın köklü döner zincirlerinden Yusuf Et Çelik Döner, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu mahkeme tarafından kabul edilirken üç ay geçici mühlet verildi. Firma bu süre içerisinde ekonomik darboğazdan çıkıp iflası önlemeye çalışacak. Darboğaza giren şirketin bu süre içerisinde, zincire bağlı bazı şubelerini kapatabileceği ihtimali konuşulurken, mali yapısını yeniden düzenlemeyi ve alacaklılarla anlaşmaya varması bekleniyor. Süreç içerisinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, Yusuf Et Çelik Döner’e yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Aynı şekilde, 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki tahsilat süreçleri de geçici olarak durduruldu. Bu süre zarfında şirkete karşı yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/tarim-ve-hayvancilik-sirketi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-reddetti-1095770501.html
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bursa, döner, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, yusuf et çelik döner
bursa, döner, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, yusuf et çelik döner

Köklü döner zinciri ekonomik darboğazda: Konkordato talebinde bulundu

14:35 01.05.2025
© DHAet döner
et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© DHA
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Bursa'nın köklü döner firmalarından Yusuf Et Çelik Döner, ekonomik darboğazı aşamadı, konkordato talebinde bulundu.
Bursa’nın köklü döner zincirlerinden Yusuf Et Çelik Döner, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu mahkeme tarafından kabul edilirken üç ay geçici mühlet verildi. Firma bu süre içerisinde ekonomik darboğazdan çıkıp iflası önlemeye çalışacak.
Darboğaza giren şirketin bu süre içerisinde, zincire bağlı bazı şubelerini kapatabileceği ihtimali konuşulurken, mali yapısını yeniden düzenlemeyi ve alacaklılarla anlaşmaya varması bekleniyor. Süreç içerisinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, Yusuf Et Çelik Döner’e yönelik tüm haciz, icra ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Aynı şekilde, 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki tahsilat süreçleri de geçici olarak durduruldu. Bu süre zarfında şirkete karşı yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.

El bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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29 Nisan, 12:15
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