https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/emre-belozoglu-hakeme-isyan-etti-macin-her-aninda-konyasporu-tuttu-1095880022.html
Emre Belözoğlu hakeme isyan etti: 'Maçın her anında Konyaspor'u tuttu'
Emre Belözoğlu hakeme isyan etti: 'Maçın her anında Konyaspor'u tuttu'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, iç sahadaki en iyi maçları olmamasına rağmen... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T23:54+0300
2025-05-02T23:54+0300
2025-05-02T23:54+0300
spor
konyaspor
trendyol süper lig
emre belözoğlu
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
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Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un Konyaspor’u 1-0 yendiği maç sonrası hakemi sert şekilde eleştirdi.Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor Konyaspor'la evinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan akreplerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından konuştu. Konyaspor'un penaltı pozisyonunun golle sonuçlanmamasının maçı lehlerine çevirdiğini söyleyen Belözoğlu, kaleci Abdullah Yiğiter'in penaltı kurtarışı ve maç genelindeki performansının galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Hakem yönetimini sert şekilde eleştiren Belözoğlu "Bu kadar kötü maç yöneteceğini düşünmüyordum, maçın her anında Konyaspor'u tuttu. Teknik adam olarak hayal kırıklığı yaşadım" şeklinde konuştu.Küme düşme endişesi taşımadıklarını ancak matematiksel olarak garantilemeden konuşmanın doğru olmayacağını da dile getiren Belözoğlu, kalan 4 maçta da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.
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konyaspor, trendyol süper lig, emre belözoğlu, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var)
konyaspor, trendyol süper lig, emre belözoğlu, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var)
Emre Belözoğlu hakeme isyan etti: 'Maçın her anında Konyaspor'u tuttu'
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, iç sahadaki en iyi maçları olmamasına rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi. Belözoğlu, hakemin performansını eleştirerek büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un Konyaspor’u 1-0 yendiği maç sonrası hakemi sert şekilde eleştirdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor Konyaspor'la evinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan akreplerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından konuştu. Konyaspor'un penaltı pozisyonunun golle sonuçlanmamasının maçı lehlerine çevirdiğini söyleyen Belözoğlu, kaleci Abdullah Yiğiter'in penaltı kurtarışı ve maç genelindeki performansının galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti.
Hakem yönetimini sert şekilde eleştiren Belözoğlu "Bu kadar kötü maç yöneteceğini düşünmüyordum, maçın her anında Konyaspor'u tuttu. Teknik adam olarak hayal kırıklığı yaşadım" şeklinde konuştu.
Küme düşme endişesi taşımadıklarını ancak matematiksel olarak garantilemeden konuşmanın doğru olmayacağını da dile getiren Belözoğlu, kalan 4 maçta da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.