https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/emre-belozoglu-hakeme-isyan-etti-macin-her-aninda-konyasporu-tuttu-1095880022.html

Emre Belözoğlu hakeme isyan etti: 'Maçın her anında Konyaspor'u tuttu'

Emre Belözoğlu hakeme isyan etti: 'Maçın her anında Konyaspor'u tuttu'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, iç sahadaki en iyi maçları olmamasına rağmen... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T23:54+0300

2025-05-02T23:54+0300

2025-05-02T23:54+0300

spor

konyaspor

trendyol süper lig

emre belözoğlu

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095879848_0:330:2780:1894_1920x0_80_0_0_a993837f4bad5c64035c2c988850db16.jpg

Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un Konyaspor’u 1-0 yendiği maç sonrası hakemi sert şekilde eleştirdi.Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor Konyaspor'la evinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan akreplerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından konuştu. Konyaspor'un penaltı pozisyonunun golle sonuçlanmamasının maçı lehlerine çevirdiğini söyleyen Belözoğlu, kaleci Abdullah Yiğiter'in penaltı kurtarışı ve maç genelindeki performansının galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Hakem yönetimini sert şekilde eleştiren Belözoğlu "Bu kadar kötü maç yöneteceğini düşünmüyordum, maçın her anında Konyaspor'u tuttu. Teknik adam olarak hayal kırıklığı yaşadım" şeklinde konuştu.Küme düşme endişesi taşımadıklarını ancak matematiksel olarak garantilemeden konuşmanın doğru olmayacağını da dile getiren Belözoğlu, kalan 4 maçta da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/basaksehirin-golcusu-katar-yolcusu-piatek-icin-10-milyon-euro-gozden-cikarildi-1095876447.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konyaspor, trendyol süper lig, emre belözoğlu, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), var, video yardımcı hakem (var)