https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/basaksehirin-golcusu-katar-yolcusu-piatek-icin-10-milyon-euro-gozden-cikarildi-1095876447.html
Başakşehir’in golcüsü Katar yolcusu: Piatek için 10 milyon euro gözden çıkarıldı
Başakşehir’in golcüsü Katar yolcusu: Piatek için 10 milyon euro gözden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Krzysztof Piatek'in Katar temsilcisi Al-Sadd’a transfer olacağı iddia edildi. Başakşehir forması giyen golcü futbolcu... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T19:35+0300
2025-05-02T19:35+0300
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Beşiktaş’ın transfer hedeflerinden biri olan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek için Katar’ın köklü kulüplerinden Al-Sadd talip oldu.İtalyan basınına göre, taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerlerken, transferin 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği bildirildi. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Piatek, ligde attığı 20 golle Galatasaray’dan Victor Osimhen’in ardından gol krallığında ikinci sıraya yerleşti.Beşiktaş’ın transfer planlarını doğrudan etkileyen bu gelişme, Siyah-Beyazlı kulübün Immobile sonrası yeni bir golcü arayışına yönelmesine neden oldu. Serdal Adalı yönetimi, Piatek’i kadroya katmak istese de Al-Sadd’ın teklifi süreci değiştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/mourinhodan-galatasaray-paylasimi-aninda-yuzlerce-yorum-geldi-1092490490.html
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Başakşehir’in golcüsü Katar yolcusu: Piatek için 10 milyon euro gözden çıkarıldı
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Krzysztof Piatek'in Katar temsilcisi Al-Sadd’a transfer olacağı iddia edildi. Başakşehir forması giyen golcü futbolcu için Katarlıların 10 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncunun ve kulübün teklife sıcak baktığı belirtildi.
Beşiktaş’ın transfer hedeflerinden biri olan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek için Katar’ın köklü kulüplerinden Al-Sadd talip oldu.
İtalyan basınına göre, taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerlerken, transferin 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği bildirildi. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Piatek, ligde attığı 20 golle Galatasaray’dan Victor Osimhen’in ardından gol krallığında ikinci sıraya yerleşti.
Beşiktaş’ın transfer planlarını doğrudan etkileyen bu gelişme, Siyah-Beyazlı kulübün Immobile sonrası yeni bir golcü arayışına yönelmesine neden oldu. Serdal Adalı yönetimi, Piatek’i kadroya katmak istese de Al-Sadd’ın teklifi süreci değiştirdi.