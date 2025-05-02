https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/basaksehirin-golcusu-katar-yolcusu-piatek-icin-10-milyon-euro-gozden-cikarildi-1095876447.html

Başakşehir’in golcüsü Katar yolcusu: Piatek için 10 milyon euro gözden çıkarıldı

Başakşehir’in golcüsü Katar yolcusu: Piatek için 10 milyon euro gözden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Krzysztof Piatek'in Katar temsilcisi Al-Sadd’a transfer olacağı iddia edildi. Başakşehir forması giyen golcü futbolcu... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş’ın transfer hedeflerinden biri olan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek için Katar’ın köklü kulüplerinden Al-Sadd talip oldu.İtalyan basınına göre, taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerlerken, transferin 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği bildirildi. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Piatek, ligde attığı 20 golle Galatasaray’dan Victor Osimhen’in ardından gol krallığında ikinci sıraya yerleşti.Beşiktaş’ın transfer planlarını doğrudan etkileyen bu gelişme, Siyah-Beyazlı kulübün Immobile sonrası yeni bir golcü arayışına yönelmesine neden oldu. Serdal Adalı yönetimi, Piatek’i kadroya katmak istese de Al-Sadd’ın teklifi süreci değiştirdi.

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