https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/emniyet-genel-mudurlugu-suc-duyurusunda-bulundu-chpnin-otobus-soforu-polisin-uzerine-araci-surmustu-1095868668.html

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP otobüsünün şoförünün aracı polis memurunun üzerine sürmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T14:38+0300

2025-05-02T14:38+0300

2025-05-02T14:55+0300

türki̇ye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

ankara

chp

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Ankara'da CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine süren G.G.'ye yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildi. NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. isimli şoför hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü: Aracı silah gibi kullandıEmniyet'ten olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, 'girişinin ve bulunmasının yasak olduğu' Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış, aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdittirİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: :"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/konyada-chp-tanitim-araci-gecerken-ates-acan-sahislar-gozaltina-alindi-1095849491.html

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emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, chp, ankara valiliği, ali yerlikaya, otobüs, otobüs şöförü