Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/emniyet-genel-mudurlugu-suc-duyurusunda-bulundu-chpnin-otobus-soforu-polisin-uzerine-araci-surmustu-1095868668.html
Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP otobüsünün şoförünün aracı polis memurunun üzerine sürmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T14:38+0300
2025-05-02T14:55+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ankara
chp
ankara valiliği
ali yerlikaya
otobüs
otobüs şöförü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095868515_0:11:1101:630_1920x0_80_0_0_8bf59edbd269e162386c35f3616f41ae.png
Ankara'da CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine süren G.G.'ye yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildi. NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. isimli şoför hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü: Aracı silah gibi kullandıEmniyet'ten olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, 'girişinin ve bulunmasının yasak olduğu' Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış, aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdittirİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: :"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/konyada-chp-tanitim-araci-gecerken-ates-acan-sahislar-gozaltina-alindi-1095849491.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095868515_125:0:977:639_1920x0_80_0_0_664f577da5d36aa570c9943a222f0b16.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, chp, ankara valiliği, ali yerlikaya, otobüs, otobüs şöförü
emniyet genel müdürlüğü (egm), ankara, chp, ankara valiliği, ali yerlikaya, otobüs, otobüs şöförü

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu

14:38 02.05.2025 (güncellendi: 14:55 02.05.2025)
Ankara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP otobüsünün şoförünün aracı polis memurunun üzerine sürmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine süren G.G.'ye yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildi.
NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. isimli şoför hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Aracı silah gibi kullandı

Emniyet'ten olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, 'girişinin ve bulunmasının yasak olduğu' Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış, aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdittir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: :

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı
00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала