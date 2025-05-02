https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/konyada-chp-tanitim-araci-gecerken-ates-acan-sahislar-gozaltina-alindi-1095849491.html
Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı
Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Konya’da CHP’nin tanıtım aracına sevinç gösterisi amacıyla kurusıkı tabancayla havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheli M.K., CHP’ye sempati... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T00:06+0300
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Konya’da CHP miting tanıtım aracı geçerken havaya kuru sıkı tabancayla ateş açan iki kişi, gözaltına alındı.Konya Valiliği, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Çaybaşı Mahallesi’nde meydana gelen silahlı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3 Mayıs'ta Konya’da gerçekleştireceği miting için tanıtım yapan sesli yayın aracı seyir halindeyken, M.K. ve B.D. isimli iki şahsın kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı bildirildi.Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüpheliler kuru sıkı tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli M.K., ifadesinde CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrilik duygusuyla sevinç gösterisi olarak ateş ettiğini belirtti. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovan bulundu.Şahısların işyeri, evi ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, her iki şüpheli de 2 Mayıs’ta adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/chpnin-otobus-soforuyle-ilgili-sorusturma-bakan-tunctan-buyuk-bir-yalan-aciklamasi-geldi--1095849183.html
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chp, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, miting
chp, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, miting
Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı
Konya’da CHP’nin tanıtım aracına sevinç gösterisi amacıyla kurusıkı tabancayla havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheli M.K., CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahısların ev ve iş yerlerinde suç unsuruna rastlanmadı.
Konya’da CHP miting tanıtım aracı geçerken havaya kuru sıkı tabancayla ateş açan iki kişi, gözaltına alındı.
Konya Valiliği, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Çaybaşı Mahallesi’nde meydana gelen silahlı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3 Mayıs'ta Konya’da gerçekleştireceği miting için tanıtım yapan sesli yayın aracı seyir halindeyken, M.K. ve B.D. isimli iki şahsın kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı bildirildi.
Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüpheliler kuru sıkı tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli M.K., ifadesinde CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrilik duygusuyla sevinç gösterisi olarak ateş ettiğini belirtti. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovan bulundu.
Şahısların işyeri, evi ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, her iki şüpheli de 2 Mayıs’ta adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.