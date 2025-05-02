https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/konyada-chp-tanitim-araci-gecerken-ates-acan-sahislar-gozaltina-alindi-1095849491.html

Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı

Konya’da CHP tanıtım aracı geçerken ateş açan şahıslar gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Konya’da CHP’nin tanıtım aracına sevinç gösterisi amacıyla kurusıkı tabancayla havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheli M.K., CHP’ye sempati... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T00:06+0300

2025-05-02T00:06+0300

2025-05-02T00:06+0300

türki̇ye

chp

konya

konya cumhuriyet başsavcılığı

konya valiliği

konya büyükşehir belediyesi

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel merkezi

miting

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094701104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9cd7caa52be9e563d411394159acd2bd.jpg

Konya’da CHP miting tanıtım aracı geçerken havaya kuru sıkı tabancayla ateş açan iki kişi, gözaltına alındı.Konya Valiliği, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Çaybaşı Mahallesi’nde meydana gelen silahlı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 3 Mayıs'ta Konya’da gerçekleştireceği miting için tanıtım yapan sesli yayın aracı seyir halindeyken, M.K. ve B.D. isimli iki şahsın kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı bildirildi.Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüpheliler kuru sıkı tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli M.K., ifadesinde CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrilik duygusuyla sevinç gösterisi olarak ateş ettiğini belirtti. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovan bulundu.Şahısların işyeri, evi ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, her iki şüpheli de 2 Mayıs’ta adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/chpnin-otobus-soforuyle-ilgili-sorusturma-bakan-tunctan-buyuk-bir-yalan-aciklamasi-geldi--1095849183.html

türki̇ye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, miting