https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/mourinhodan-galatasaray-paylasimi-aninda-yuzlerce-yorum-geldi-1092490490.html

Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Anında yüzlerce yorum geldi

Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Anında yüzlerce yorum geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray-Başakşehir maçından bir pozisyonu paylaştı. Portekizli çalıştırıcının paylaşımında kullandığı ifadeler... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:37+0300

2025-01-09T12:37+0300

2025-01-09T12:42+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

galatasaray

miguel crespo

kırmızı kart

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yüzlerce yorum geldi.Galatasaray maçına ilişkin hakem tepkisiTürkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.

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