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Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Anında yüzlerce yorum geldi
Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Anında yüzlerce yorum geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray-Başakşehir maçından bir pozisyonu paylaştı. Portekizli çalıştırıcının paylaşımında kullandığı ifadeler... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:37+0300
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yüzlerce yorum geldi.Galatasaray maçına ilişkin hakem tepkisiTürkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.
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Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: Anında yüzlerce yorum geldi

12:37 09.01.2025 (güncellendi: 12:42 09.01.2025)
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray-Başakşehir maçından bir pozisyonu paylaştı. Portekizli çalıştırıcının paylaşımında kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi.
Mourinho maçtan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşıma kısa süre içinde yüzlerce yorum geldi.

Galatasaray maçına ilişkin hakem tepkisi

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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