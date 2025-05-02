https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/abdli-unlu-sarkici-ve-soz-yazari-jill-sobule-evinde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1095869423.html
ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
“I Kissed a Girl” şarkısıyla tanınan Amerikalı şarkıcı Jill Sobule, Minnesota’daki evinde çıkan yangında 66 yaşında yaşamını yitirdi. Müzik dünyası önemli bir... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T17:03+0300
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Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, geçirdiği trajik bir olayla hayata veda etti. 66 yaşındaki sanatçının, Minnesota eyaletine bağlı Woodbury kentindeki evinde Perşembe sabahı erken saatlerde çıkan yangında hayatını kaybettiği açıklandı.Sobule, 1995 yılında yayımladığı “I Kissed a Girl” adlı şarkısıyla müzik tarihinde iz bırakmış ve Billboard Modern Rock listesinde ilk 20'ye girerek büyük bir başarı elde etmişti.Menajeri John Porter, yaptığı açıklamada, “Jill Sobule yalnızca güçlü bir sanatçı değil, aynı zamanda insan hakları savunucusu bir figürdü. Onunla çalışmak büyük bir zevkti. Bugün sadece müşterimi değil, bir arkadaşımı kaybettim” dedi.Katy Perry ile yaşanan i̇sim polemiği2008 yılında Katy Perry'nin aynı isimle çıkardığı hit şarkı sonrası Sobule ile aralarında gerginlik yaşandı. Sobule, şarkının kendisine ait tematik öncüllüğü görmezden geldiğini savunmuştu.Sahneye veda etmeden önceki planıSanatçının cuma günü Colorado Denver'daki Swallow Hill Müzik Tuft Tiyatrosu'nda sahne alması planlanıyordu. Ancak bu konser gerçekleşemedi. Hayranları, sosyal medyada Sobule için taziye mesajları paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ferhat-gocer-sinirdayim-diyerek-acikladi-borderline-durumum-olabilir-1095866808.html
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katy perry, minnesota, abd, yangın, yangın söndürme, şarkıcı, jill sobule
katy perry, minnesota, abd, yangın, yangın söndürme, şarkıcı, jill sobule
ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
“I Kissed a Girl” şarkısıyla tanınan Amerikalı şarkıcı Jill Sobule, Minnesota’daki evinde çıkan yangında 66 yaşında yaşamını yitirdi. Müzik dünyası önemli bir ismini daha kaybetti.
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, geçirdiği trajik bir olayla hayata veda etti. 66 yaşındaki sanatçının, Minnesota eyaletine bağlı Woodbury kentindeki evinde Perşembe sabahı erken saatlerde çıkan yangında hayatını kaybettiği açıklandı.
Sobule, 1995 yılında yayımladığı “I Kissed a Girl” adlı şarkısıyla müzik tarihinde iz bırakmış ve Billboard Modern Rock listesinde ilk 20'ye girerek büyük bir başarı elde etmişti.
Menajeri John Porter, yaptığı açıklamada, “Jill Sobule yalnızca güçlü bir sanatçı değil, aynı zamanda insan hakları savunucusu bir figürdü. Onunla çalışmak büyük bir zevkti. Bugün sadece müşterimi değil, bir arkadaşımı kaybettim” dedi.
Katy Perry ile yaşanan i̇sim polemiği
2008 yılında Katy Perry'nin aynı isimle çıkardığı hit şarkı sonrası Sobule ile aralarında gerginlik yaşandı. Sobule, şarkının kendisine ait tematik öncüllüğü görmezden geldiğini savunmuştu.
Sahneye veda etmeden önceki planı
Sanatçının cuma günü Colorado Denver'daki Swallow Hill Müzik Tuft Tiyatrosu'nda sahne alması planlanıyordu. Ancak bu konser gerçekleşemedi. Hayranları, sosyal medyada Sobule için taziye mesajları paylaştı.