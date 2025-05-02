https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ferhat-gocer-sinirdayim-diyerek-acikladi-borderline-durumum-olabilir-1095866808.html
Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'
Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'
Sputnik Türkiye
"Unutmuş Çoktan" ve "Cennet" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Empati programında geçmişe saplantılı yapısını ve kırılgan ruh halini... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:22+0300
2025-05-02T13:22+0300
2025-05-02T13:22+0300
yaşam
ferhat göçer
ahmet mümtaz taylan
psikolojik
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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. “Unutmuş Çoktan”, “Cennet”, “Biri Bana Gelsin” ve “Takvim” gibi sevilen parçalarıyla hafızalara kazınan Göçer, bu kez psikolojik durumu hakkında samimi ifadeler kullandı.'Geçmişe saplantılıyım'Göçer, dışarıdan bakıldığında insanlar tarafından takıntılı biri olarak görülebileceğini belirterek, "Dışarıdan bakanlar benim takıntılı bir insan olduğumu görebilir. Sınırdayım, borderline durumum olabilir. Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” dedi.Sanatçı, duygusal kırılganlığını ise şu sözlerle anlattı:“Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum."Müzik kariyerinin yanı sıra 25 yıl boyunca doktorluk yapan Göçer, bu mesleği seçme nedeninin henüz 1 yaşına gelmeden zatürreden kaybettiği kardeşi Serhat olduğunu ifade etti.2017’de doktorluktan emekli olan Göçer, o kararı ve duygu durumunu şu sözlerle açıkladı:“Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür."
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ferhat göçer, ahmet mümtaz taylan, psikolojik
ferhat göçer, ahmet mümtaz taylan, psikolojik
Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'
"Unutmuş Çoktan" ve "Cennet" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Empati programında geçmişe saplantılı yapısını ve kırılgan ruh halini anlattı. Göçer, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim" dedi.
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. “Unutmuş Çoktan”, “Cennet”, “Biri Bana Gelsin” ve “Takvim” gibi sevilen parçalarıyla hafızalara kazınan Göçer, bu kez psikolojik durumu hakkında samimi ifadeler kullandı.
Göçer, dışarıdan bakıldığında insanlar tarafından takıntılı biri olarak görülebileceğini belirterek, "Dışarıdan bakanlar benim takıntılı bir insan olduğumu görebilir. Sınırdayım, borderline durumum olabilir. Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” dedi.
Sanatçı, duygusal kırılganlığını ise şu sözlerle anlattı:
“Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum."
Müzik kariyerinin yanı sıra 25 yıl boyunca doktorluk yapan Göçer, bu mesleği seçme nedeninin henüz 1 yaşına gelmeden zatürreden kaybettiği kardeşi Serhat olduğunu ifade etti.
2017’de doktorluktan emekli olan Göçer, o kararı ve duygu durumunu şu sözlerle açıkladı:
“Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür."