Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
İTO verileri: İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ferhat-gocer-sinirdayim-diyerek-acikladi-borderline-durumum-olabilir-1095866808.html
Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'
Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'
Sputnik Türkiye
"Unutmuş Çoktan" ve "Cennet" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Empati programında geçmişe saplantılı yapısını ve kırılgan ruh halini... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:22+0300
2025-05-02T13:22+0300
yaşam
ferhat göçer
ahmet mümtaz taylan
psikolojik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054572755_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3817699952023ec5c85b8c344267034.jpg
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. “Unutmuş Çoktan”, “Cennet”, “Biri Bana Gelsin” ve “Takvim” gibi sevilen parçalarıyla hafızalara kazınan Göçer, bu kez psikolojik durumu hakkında samimi ifadeler kullandı.'Geçmişe saplantılıyım'Göçer, dışarıdan bakıldığında insanlar tarafından takıntılı biri olarak görülebileceğini belirterek, "Dışarıdan bakanlar benim takıntılı bir insan olduğumu görebilir. Sınırdayım, borderline durumum olabilir. Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” dedi.Sanatçı, duygusal kırılganlığını ise şu sözlerle anlattı:“Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum."Müzik kariyerinin yanı sıra 25 yıl boyunca doktorluk yapan Göçer, bu mesleği seçme nedeninin henüz 1 yaşına gelmeden zatürreden kaybettiği kardeşi Serhat olduğunu ifade etti.2017’de doktorluktan emekli olan Göçer, o kararı ve duygu durumunu şu sözlerle açıkladı:“Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054572755_132:0:780:486_1920x0_80_0_0_8046aae5b97d39398ea6246fe268762b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferhat göçer, ahmet mümtaz taylan, psikolojik
ferhat göçer, ahmet mümtaz taylan, psikolojik

Ferhat Göçer, 'sınırdayım' diyerek açıkladı: 'Borderline durumum olabilir'

13:22 02.05.2025
© AAFerhat Göçer
Ferhat Göçer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
Abone ol
"Unutmuş Çoktan" ve "Cennet" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Empati programında geçmişe saplantılı yapısını ve kırılgan ruh halini anlattı. Göçer, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim" dedi.
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. “Unutmuş Çoktan”, “Cennet”, “Biri Bana Gelsin” ve “Takvim” gibi sevilen parçalarıyla hafızalara kazınan Göçer, bu kez psikolojik durumu hakkında samimi ifadeler kullandı.

'Geçmişe saplantılıyım'

Göçer, dışarıdan bakıldığında insanlar tarafından takıntılı biri olarak görülebileceğini belirterek, "Dışarıdan bakanlar benim takıntılı bir insan olduğumu görebilir. Sınırdayım, borderline durumum olabilir. Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim” dedi.
Sanatçı, duygusal kırılganlığını ise şu sözlerle anlattı:
Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum."
Müzik kariyerinin yanı sıra 25 yıl boyunca doktorluk yapan Göçer, bu mesleği seçme nedeninin henüz 1 yaşına gelmeden zatürreden kaybettiği kardeşi Serhat olduğunu ifade etti.
2017’de doktorluktan emekli olan Göçer, o kararı ve duygu durumunu şu sözlerle açıkladı:
Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала