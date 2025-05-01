https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/yerlikaya-sosyal-medyaya-dusen-aracin-cakarinin-iptal-edildigini-duyurdu-1095829557.html

Yerlikaya sosyal medyada gündem olan aracın çakarının iptal edildiğini duyurdu

Yerlikaya sosyal medyada gündem olan aracın çakarının iptal edildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş’ta çakarlı aracıyla emniyet şeridini ihlal eden sürücüye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Araçtaki çakar iptal edildi, sürücüye toplam 155 bin TL ceza kesildi.

2025-05-01T09:03+0300

2025-05-01T09:03+0300

2025-05-01T09:05+0300

yaşam

ali yerlikaya

beşiktaş

çakar

geçiş

trafikte geçiş üstünlüğü hakkı

işıklı ve sesli uyarı işareti

seyir halinde cep telefonu

standart dışı plaka takmak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un ilçesi Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya "Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi" diyerek araç sürücüsüne ceza uygulandığını belirtti. Yerlilaya şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html

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