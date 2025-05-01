https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/yerlikaya-sosyal-medyaya-dusen-aracin-cakarinin-iptal-edildigini-duyurdu-1095829557.html
Yerlikaya sosyal medyada gündem olan aracın çakarının iptal edildiğini duyurdu
Yerlikaya sosyal medyada gündem olan aracın çakarının iptal edildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş’ta çakarlı aracıyla emniyet şeridini ihlal eden sürücüye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Araçtaki çakar iptal edildi, sürücüye toplam 155 bin TL ceza kesildi.
2025-05-01T09:03+0300
2025-05-01T09:03+0300
2025-05-01T09:05+0300
yaşam
ali yerlikaya
beşiktaş
çakar
geçiş
trafikte geçiş üstünlüğü hakkı
işıklı ve sesli uyarı işareti
seyir halinde cep telefonu
standart dışı plaka takmak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un ilçesi Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya "Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi" diyerek araç sürücüsüne ceza uygulandığını belirtti. Yerlilaya şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html
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beşiktaş çakarlı araç, çakarlı araç cezası, ali yerlikaya açıklama, geçiş üstünlüğü ihlali, emniyet şeridi ihlali, çakar iptal edildi, i̇stanbul trafiğinde çakar, usulsüz çakar kullanımı, 2025 trafik cezaları
beşiktaş çakarlı araç, çakarlı araç cezası, ali yerlikaya açıklama, geçiş üstünlüğü ihlali, emniyet şeridi ihlali, çakar iptal edildi, i̇stanbul trafiğinde çakar, usulsüz çakar kullanımı, 2025 trafik cezaları
Yerlikaya sosyal medyada gündem olan aracın çakarının iptal edildiğini duyurdu
09:03 01.05.2025 (güncellendi: 09:05 01.05.2025)
Sosyal medyada Beşiktaş ilçesinde çakarlı aracıyla seyreden araç gündem olmuştu. Bakan Yerlikaya çakarlı araca ilişkin "Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un ilçesi Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya "Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi" diyerek araç sürücüsüne ceza uygulandığını belirtti. Yerlilaya şu açıklamayı yaptı:
"Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle, Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."