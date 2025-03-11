https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html
İzinsiz çakar kullandı, 138 bin lira cezayla karşılaştı: Ehliyetine de el konuldu
İzinsiz çakar kullandı, 138 bin lira cezayla karşılaştı: Ehliyetine de el konuldu
Sputnik Türkiye
Çankırı’da usulsüz çakar lamba kullanan bir sürücüye 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Araç, 30 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T10:08+0300
2025-03-11T10:08+0300
2025-03-11T10:08+0300
türki̇ye
çakar
ceza
trafik
trafik cezası
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Çankırı’da emniyet güçleri, gelen ihbar üzerine çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu. Şehit Yüksel Kapdan Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde, aracın izinsiz olarak çakar lamba bulundurduğu tespit edildi.138 bin liralık rekor ceza kesildiYetkililer, sürücüye usulsüz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, yapılan kontrolde sigortasız araç kullanımı ve araçtaki teknik değişiklikler nedeniyle ek cezalar kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html
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çakar, ceza, trafik, trafik cezası
çakar, ceza, trafik, trafik cezası
İzinsiz çakar kullandı, 138 bin lira cezayla karşılaştı: Ehliyetine de el konuldu
Çankırı’da usulsüz çakar lamba kullanan bir sürücüye 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Araç, 30 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sigortasız araç kullanımı ve teknik usulsüzlükler nedeniyle ek ceza verildi.
Çankırı’da emniyet güçleri, gelen ihbar üzerine çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu. Şehit Yüksel Kapdan Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde, aracın izinsiz olarak çakar lamba bulundurduğu tespit edildi.
138 bin liralık rekor ceza kesildi
Yetkililer, sürücüye usulsüz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, yapılan kontrolde sigortasız araç kullanımı ve araçtaki teknik değişiklikler nedeniyle ek cezalar kesildi.
Helezon yaylarının kesik olduğu belirlenen araca 1986 lira ek ceza
verildi.
Araç, 30 gün süreyle trafikten menedildi
.
Sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu
.