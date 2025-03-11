https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html

İzinsiz çakar kullandı, 138 bin lira cezayla karşılaştı: Ehliyetine de el konuldu

İzinsiz çakar kullandı, 138 bin lira cezayla karşılaştı: Ehliyetine de el konuldu

Sputnik Türkiye

Çankırı’da usulsüz çakar lamba kullanan bir sürücüye 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Araç, 30 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T10:08+0300

2025-03-11T10:08+0300

2025-03-11T10:08+0300

türki̇ye

çakar

ceza

trafik

trafik cezası

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Çankırı’da emniyet güçleri, gelen ihbar üzerine çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu. Şehit Yüksel Kapdan Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde, aracın izinsiz olarak çakar lamba bulundurduğu tespit edildi.138 bin liralık rekor ceza kesildiYetkililer, sürücüye usulsüz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, yapılan kontrolde sigortasız araç kullanımı ve araçtaki teknik değişiklikler nedeniyle ek cezalar kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html

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çakar, ceza, trafik, trafik cezası