https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sampiyonlar-liginde-6-gollu-macta-kazanan-cikmadi-barcelona-interle-berabere-kaldi-1095823685.html
Şampiyonlar Ligi'nde 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Barcelona, Inter'le berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Barcelona, Inter'le berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Barcelona'yla Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 3-3’lük nefes kesen bir beraberlikle sonuçlandı. Inter, Dumfries ve Thuram’ın... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T01:05+0300
2025-05-01T01:05+0300
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Barcelona ve Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, karşılıklı gollerle 3-3 berabere sonuçlandı.Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında son yılların en unutulmaz karşılaşmalarından biri Barcelona ve Inter arasında oynandı. İki takım 3-3 berabere kalırken, maç başından sonuna kadar büyük bir heyecan yaşandı. Inter, Marcus Thuram ve Denzel Dumfries’in erken golleriyle Barcelona’yı şaşırttı ancak Hansi Flick’in öğrencileri Lamine Yamal ve Ferran Torres’in golleriyle devreye 2-2 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Dumfries bir kez daha sahneye çıkarak Inter’i yeniden öne geçirdi, ancak Sommer’in kendi kalesine attığı golle mücadele 3-3 sonuçlandı. Maçın son bölümlerinde Barcelona baskısını arttırsa da Inter savunması direndi ve rövanş öncesi iki ekip sahadan eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçının 6 Mayıs'ta İtalya’da oynanacağı açıklanırken A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu maçta bir sarı kart gördü.
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Şampiyonlar Ligi'nde 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Barcelona, Inter'le berabere kaldı
01:05 01.05.2025 (güncellendi: 01:10 01.05.2025)
Barcelona'yla Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 3-3’lük nefes kesen bir beraberlikle sonuçlandı. Inter, Dumfries ve Thuram’ın golleriyle iki kez öne geçse de Barcelona, Yamal ve Torres’in golleri ile skoru dengeledi. Karşılaşmada son sözü, Sommer’in kendi kalesine attığı gol söyledi.
Barcelona ve Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, karşılıklı gollerle 3-3 berabere sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında son yılların en unutulmaz karşılaşmalarından biri Barcelona ve Inter arasında oynandı. İki takım 3-3 berabere kalırken, maç başından sonuna kadar büyük bir heyecan yaşandı. Inter, Marcus Thuram ve Denzel Dumfries’in erken golleriyle Barcelona’yı şaşırttı ancak Hansi Flick’in öğrencileri Lamine Yamal ve Ferran Torres’in golleriyle devreye 2-2 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Dumfries bir kez daha sahneye çıkarak Inter’i yeniden öne geçirdi, ancak Sommer’in kendi kalesine attığı golle mücadele 3-3 sonuçlandı.
Maçın son bölümlerinde Barcelona baskısını arttırsa da Inter savunması direndi ve rövanş öncesi iki ekip sahadan eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçının 6 Mayıs'ta İtalya’da oynanacağı açıklanırken A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu maçta bir sarı kart gördü.