https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sampiyonlar-liginde-6-gollu-macta-kazanan-cikmadi-barcelona-interle-berabere-kaldi-1095823685.html

Şampiyonlar Ligi'nde 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Barcelona, Inter'le berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Barcelona, Inter'le berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Barcelona'yla Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 3-3’lük nefes kesen bir beraberlikle sonuçlandı. Inter, Dumfries ve Thuram’ın... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

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Barcelona ve Inter Milan arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, karşılıklı gollerle 3-3 berabere sonuçlandı.Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında son yılların en unutulmaz karşılaşmalarından biri Barcelona ve Inter arasında oynandı. İki takım 3-3 berabere kalırken, maç başından sonuna kadar büyük bir heyecan yaşandı. Inter, Marcus Thuram ve Denzel Dumfries’in erken golleriyle Barcelona’yı şaşırttı ancak Hansi Flick’in öğrencileri Lamine Yamal ve Ferran Torres’in golleriyle devreye 2-2 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Dumfries bir kez daha sahneye çıkarak Inter’i yeniden öne geçirdi, ancak Sommer’in kendi kalesine attığı golle mücadele 3-3 sonuçlandı. Maçın son bölümlerinde Barcelona baskısını arttırsa da Inter savunması direndi ve rövanş öncesi iki ekip sahadan eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçının 6 Mayıs'ta İtalya’da oynanacağı açıklanırken A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu maçta bir sarı kart gördü.

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