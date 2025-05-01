https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/meclisi-gozyaslarina-bogan-bolu-komisyonu-oglunun-yanginda-anne-seni-seviyorum-diye-attigi-ses-1095830113.html
Meclis'i gözyaşlarına boğan Bolu komisyonu: Oğlunun yangında 'anne seni seviyorum' diye attığı ses kaydını dinletti
Meclis'i gözyaşlarına boğan Bolu komisyonu: Oğlunun yangında 'anne seni seviyorum' diye attığı ses kaydını dinletti
Sputnik Türkiye
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi. Yangında iki... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T10:23+0300
2025-05-01T10:23+0300
2025-05-01T10:23+0300
türki̇ye
bolu
yangın
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095830842_0:0:1421:799_1920x0_80_0_0_18b8fa60973beeb14ce90cf828debe1d.png
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, yangında yakınlarını yitiren aileleri dinledi.Yakınlarını kaybedenler konuştukça komisyona katılanlar gözyaşlarını tutamadı.Meclis'te zorlu Bolu yangını komisyonu: 'Benim çocuğum öleceğini biliyordu'Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can da yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi.'Anne seni seviyorum'Oğlu 13 yaşındaki Doruk Can'ın yaşamını yitirmeden önce kaydettiği ses kaydını dinleten Can, "Oğlum Doruk, küçücük yaşında koca bir yürekle bana bir ses kaydı bıraktı. 'Anne yardım et, bizi kurtar' demedi. 'Anne seni seviyorum' dedi. Benim çocuğum öleceğini bile bile bana bu ses kaydını bıraktı, bırakmak zorunda kaldı. Benim çocuğum öleceğini biliyordu." ifadesini kullandı.'Vali Bey üzülüyor burada ağlama'Yangın sonrasında yönlendirme yapılmadığını söyleyen Can, "Biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor burada ağlama' dedi bana. Ben ömrümü adadığım evlatlarımı kaybederken acım bile rahatsızlık sayıldı, gözyaşlarım bastırılmak istendi." diye konuştu.'Başka otel de olmasın anıt olsun'Yangında oğlunu kaybeden Eray Bağcı, yaşananın bir kaza olmadığını vurguladı.Adalet istediklerini belirten Bağcı, gerçeklerin saklanmaması, eksikliklerin üstünün örtülmemesi gerektiğini dile getirdi. Bağcı, "Sorumluların cezalarını çekmesini istiyoruz. Bu cinayetin yaşandığı otelin ya da yerine başka bir otelin faaliyete geçmesine izin verilmemesini talep ediyoruz. Bu alanın anıt haline getirilmesini istiyoruz." dedi.'Yangın var' diyen bile olmadı'Yangında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin, tatile gidenlerin cansız bedenlerini aldıklarını ifade etti.Meclis'e büyük görev düştüğünün altını çizen Şahin, "Bu oteli açanlar, açılmasına izin verenler en büyük suçludur. Bu yasama döneminde bu konu sonuçlanmazsa ben adaylığımı koyup Meclis'te yerimi almak istiyorum. Bu Meclis'te çocuklarımın, 78 canın hakkını alamazsam bir daha buraya gelip söke söke onların hakkını almak istiyorum." diye konuştu.Yangında ablasını ve yeğenlerini kaybeden Mahmut Türkay, yaşamını yitirenlere şehit statüsü verilmesini istedi.Yangının meydana geldiği otelde kalan Eylem Şahintürk, dumanı fark ettikten sonra bulunduğu odayı terk ettiğini dile getirdi. Otelde alarm ve yangın merdiveni bulunmadığını ifade eden Şahintürk, "Yangını haber veren, 'Yangın var' diyen bile olmadı. Bu akıl dışıdır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bolu-yangininda-tahliyelere-iliskin-carpici-rapor-kimligi-belirlenmeyen-ayricalikli-misafirlere-1095275556.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bolu-kartalkaya-yangini-sorusturmasi-otel-sahibi-halit-ergulun-esi-ve-kizlari-da-tutuklandi-1094894497.html
türki̇ye
bolu
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095830842_142:0:1207:799_1920x0_80_0_0_4d874abea325af99adaead800582d2fa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli
bolu, yangın, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli
Meclis'i gözyaşlarına boğan Bolu komisyonu: Oğlunun yangında 'anne seni seviyorum' diye attığı ses kaydını dinletti
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi. Yangında iki evladını kaybeden anne Duygu Can, oğlunun attığı son ses kaydını dinletti. Komisyonda gözyaşları sel oldu.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, yangında yakınlarını yitiren aileleri dinledi.
Yakınlarını kaybedenler konuştukça komisyona katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
Meclis'te zorlu Bolu yangını komisyonu: 'Benim çocuğum öleceğini biliyordu'
Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can da yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi.
Oğlu 13 yaşındaki Doruk Can'ın yaşamını yitirmeden önce kaydettiği ses kaydını dinleten Can, "Oğlum Doruk, küçücük yaşında koca bir yürekle bana bir ses kaydı bıraktı. 'Anne yardım et, bizi kurtar' demedi. 'Anne seni seviyorum' dedi. Benim çocuğum öleceğini bile bile bana bu ses kaydını bıraktı, bırakmak zorunda kaldı. Benim çocuğum öleceğini biliyordu." ifadesini kullandı.
'Vali Bey üzülüyor burada ağlama'
Yangın sonrasında yönlendirme yapılmadığını söyleyen Can, "Biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor burada ağlama' dedi bana. Ben ömrümü adadığım evlatlarımı kaybederken acım bile rahatsızlık sayıldı, gözyaşlarım bastırılmak istendi." diye konuştu.
'Başka otel de olmasın anıt olsun'
Yangında oğlunu kaybeden Eray Bağcı, yaşananın bir kaza olmadığını vurguladı.
Adalet istediklerini belirten Bağcı, gerçeklerin saklanmaması, eksikliklerin üstünün örtülmemesi gerektiğini dile getirdi. Bağcı, "Sorumluların cezalarını çekmesini istiyoruz. Bu cinayetin yaşandığı otelin ya da yerine başka bir otelin faaliyete geçmesine izin verilmemesini talep ediyoruz. Bu alanın anıt haline getirilmesini istiyoruz." dedi.
'Yangın var' diyen bile olmadı'
Yangında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin, tatile gidenlerin cansız bedenlerini aldıklarını ifade etti.
Meclis'e büyük görev düştüğünün altını çizen Şahin, "Bu oteli açanlar, açılmasına izin verenler en büyük suçludur. Bu yasama döneminde bu konu sonuçlanmazsa ben adaylığımı koyup Meclis'te yerimi almak istiyorum. Bu Meclis'te çocuklarımın, 78 canın hakkını alamazsam bir daha buraya gelip söke söke onların hakkını almak istiyorum." diye konuştu.
Yangında ablasını ve yeğenlerini kaybeden Mahmut Türkay, yaşamını yitirenlere şehit statüsü verilmesini istedi.
Yangının meydana geldiği otelde kalan Eylem Şahintürk, dumanı fark ettikten sonra bulunduğu odayı terk ettiğini dile getirdi. Otelde alarm ve yangın merdiveni bulunmadığını ifade eden Şahintürk, "Yangını haber veren, 'Yangın var' diyen bile olmadı. Bu akıl dışıdır." dedi.