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Bolu yangınında tahliyelere ilişkin çarpıcı tespit: ‘Kimliği belli olmayan ayrıcalıklı misafirlere odaklanıldı'
Bolu yangınında tahliyelere ilişkin çarpıcı tespit: ‘Kimliği belli olmayan ayrıcalıklı misafirlere odaklanıldı'
Sputnik Türkiye
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Yangın esnasında yapılan tahliyede otelde... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T10:10+0300
2025-04-10T10:13+0300
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamlı olarak sürüyor. Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre yangın faciası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına girdi. Raporda yangının nasıl başladığı, otelde bulunan eksiklikler, olay anında personelin yaptığı yanlışlar ve ilgili bakanlıkların denetim görevine ilişkin ihmalleri bütün detaylarıyla anlatıldı.Bolu yangını bilirkişi raporu: Tahliye esnasında herkese haber verilmediYangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporda, otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığının görüldüğü, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.'İzdiham ihtimaline karşı ayrıcalıklı kişilere öncelik tanındı'Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda bu bölüm özetle şöyle yer aldı: Otel yangınından herkes kurtulabilir miydi?Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda “Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu” anlatıldı.Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, “İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra ‘altın’ 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür” değerlendirilmesi yapıldı. Yangın raporu: Doğru davranan tek bir personel yokRaporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.Bolu yangınına ilişkin tutuklamalar: Otel sahibi tutuklandıGrand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın sırasında otelden ayrılan yönetim kurulunun, felaketi güvenli mesafeden izlediği iddiaları büyük tepki çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tunc-duyurdu-kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinda-6-kisi-icin-tutuklama-karari-1094905416.html
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bolu yangını, bolu yangın bilirkişi raporu, bolu yangını sebepleri
bolu yangını, bolu yangın bilirkişi raporu, bolu yangını sebepleri

Bolu yangınında tahliyelere ilişkin çarpıcı tespit: ‘Kimliği belli olmayan ayrıcalıklı misafirlere odaklanıldı'

10:10 10.04.2025 (güncellendi: 10:13 10.04.2025)
© İbrahim YozoğluBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© İbrahim Yozoğlu
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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Yangın esnasında yapılan tahliyede otelde bulunanlara haber verme açısından eşit davranılmadığı ve önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamlı olarak sürüyor.
Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre yangın faciası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına girdi. Raporda yangının nasıl başladığı, otelde bulunan eksiklikler, olay anında personelin yaptığı yanlışlar ve ilgili bakanlıkların denetim görevine ilişkin ihmalleri bütün detaylarıyla anlatıldı.

Bolu yangını bilirkişi raporu: Tahliye esnasında herkese haber verilmedi

Yangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporda, otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığının görüldüğü, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

'İzdiham ihtimaline karşı ayrıcalıklı kişilere öncelik tanındı'

Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda bu bölüm özetle şöyle yer aldı:
“(...) Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği...”

Otel yangınından herkes kurtulabilir miydi?

Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda “Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu” anlatıldı.
Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, “İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra ‘altın’ 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür” değerlendirilmesi yapıldı.

Yangın raporu: Doğru davranan tek bir personel yok

Raporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
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Bolu yangınına ilişkin tutuklamalar: Otel sahibi tutuklandı

Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangın sırasında otelden ayrılan yönetim kurulunun, felaketi güvenli mesafeden izlediği iddiaları büyük tepki çekmişti.
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