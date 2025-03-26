https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bolu-kartalkaya-yangini-sorusturmasi-otel-sahibi-halit-ergulun-esi-ve-kizlari-da-tutuklandi-1094894497.html
Bolu Kartalkaya yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları da tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T20:20+0300
2025-03-26T20:20+0300
2025-03-26T20:20+0300
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yangın felaketi
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Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili soruşturmada otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TV Bolu'nun haberine göre; Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.31 Aralık 2024'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, otel yönetiminin yangın sırasında otelden ayrıldığı ve güvenli mesafeden yangını izlediği iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada daha önce otel sahibi Halit Ergül de dahil olmak üzere çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kartalkayadaki-otel-yangini-davasinda-bolu-il-ozel-idare-ruhsat-muduru-yeliz-erdogan-gozaltina-1094855638.html
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halit ergül , bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
halit ergül , bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, yangın, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Bolu Kartalkaya yangını soruşturması: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları da tutuklandı
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın sırasında otelden ayrılan yönetim kurulunun, felaketi güvenli mesafeden izlediği iddiaları büyük tepki çekmişti.
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili soruşturmada otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TV Bolu'nun haberine göre; Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
31 Aralık 2024'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, otel yönetiminin yangın sırasında otelden ayrıldığı ve güvenli mesafeden yangını izlediği iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada daha önce otel sahibi Halit Ergül de dahil olmak üzere çok sayıda kişi tutuklanmıştı.