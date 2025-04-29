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Tarım ve hayvancılık şirketi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini reddetti
Tarım ve hayvancılık şirketi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini reddetti
Sputnik Türkiye
Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi'nin konkordato talebi reddedildi. Şirketin iflasına hükmedildi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T12:15+0300
2025-04-29T12:15+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
tarım
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Konya merkezli canlı hayvan alım-satımı, yem temini, gübre satışına kadar bir çok alanda hizmet sunan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi'nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla birlikte şirketin iflası kesinleşirken, bölgedeki çiftçiler arasında da belirsizliğe neden oldu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusunu kabul etmedi. Mahkeme 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, geçici ve kesin mühlet kararını kaldırdı. Geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi. İflas kararı nedeniyle Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu.Çiftçiler endişeliEreğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu. Ayrıca çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda da destek vererek müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak artan borç yükü ve derinleşen ekonomik kriz, şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı.Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizliğe neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kuruyemis-devi-konkordato-suresini-uzatti-iflas-riski-kapida-1095550048.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, tarım
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, tarım

Tarım ve hayvancılık şirketi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini reddetti

12:15 29.04.2025
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928El bombası
El bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW308928
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Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi'nin konkordato talebi reddedildi. Şirketin iflasına hükmedildi.
Konya merkezli canlı hayvan alım-satımı, yem temini, gübre satışına kadar bir çok alanda hizmet sunan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi'nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla birlikte şirketin iflası kesinleşirken, bölgedeki çiftçiler arasında da belirsizliğe neden oldu.
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusunu kabul etmedi. Mahkeme 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, geçici ve kesin mühlet kararını kaldırdı. Geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi. İflas kararı nedeniyle Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu.

Çiftçiler endişeli

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu. Ayrıca çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda da destek vererek müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak artan borç yükü ve derinleşen ekonomik kriz, şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı.
Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizliğe neden oldu.
Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda
21 Nisan, 12:11
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