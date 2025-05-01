https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/interin-turk-yildizi-hakan-calhanoglu-mafya-sorusturmasindan-ceza-aldi-1095846142.html

Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, mafya soruşturmasından ceza aldı

Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, mafya soruşturmasından ceza aldı

Sputnik Türkiye

İtalya'da taraftar gruplarıyla mafya bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men cezası... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

hakan çalhanoğlu

i̇nter

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Mafya bağlantılı taraftar soruşturması kapsamında Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin euro para cezası verildi.İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarının mafya bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında, Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Simone Inzaghi de 1 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı.Ntv spor'un haberine göre; Çalhanoğlu, 'Curva Nord' taraftar grubu temsilcileriyle ilişkisi nedeniyle cezalandırıldı. Soruşturma, mafya bağlantılı olduğundan şüphelenilen taraftar liderlerinin tutuklanmasıyla başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html

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