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Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, mafya soruşturmasından ceza aldı
Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, mafya soruşturmasından ceza aldı
Sputnik Türkiye
İtalya'da taraftar gruplarıyla mafya bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men cezası... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Mafya bağlantılı taraftar soruşturması kapsamında Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin euro para cezası verildi.İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarının mafya bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında, Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Simone Inzaghi de 1 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı.Ntv spor'un haberine göre; Çalhanoğlu, 'Curva Nord' taraftar grubu temsilcileriyle ilişkisi nedeniyle cezalandırıldı. Soruşturma, mafya bağlantılı olduğundan şüphelenilen taraftar liderlerinin tutuklanmasıyla başlamıştı.
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hakan çalhanoğlu, i̇nter, inter milan, maç, seyircisiz maç, maç yayını, tarihi maç, ceza, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), ceza kanunu
hakan çalhanoğlu, i̇nter, inter milan, maç, seyircisiz maç, maç yayını, tarihi maç, ceza, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), ceza kanunu

Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, mafya soruşturmasından ceza aldı

18:24 01.05.2025 (güncellendi: 18:28 01.05.2025)
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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İtalya'da taraftar gruplarıyla mafya bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men cezası verildi. Çalhanoğlu’na ayrıca 30 bin euro para cezası uygulanırken, teknik direktör Simone Inzaghi de aynı şekilde cezalandırıldı.
Mafya bağlantılı taraftar soruşturması kapsamında Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin euro para cezası verildi.
İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarının mafya bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında, Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Simone Inzaghi de 1 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı.
Ntv spor'un haberine göre; Çalhanoğlu, 'Curva Nord' taraftar grubu temsilcileriyle ilişkisi nedeniyle cezalandırıldı. Soruşturma, mafya bağlantılı olduğundan şüphelenilen taraftar liderlerinin tutuklanmasıyla başlamıştı.
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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