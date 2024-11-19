https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html

Karadağ maçı öncesi 'olmayacak iş': A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu kötü haberi duyurdu

Karadağ maçı öncesi 'olmayacak iş': A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu kötü haberi duyurdu

Sputnik Türkiye

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber geldi, eski sakatlığı nedeniyle Karadağ maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Peki, Karadağ Türkiye maçı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T07:30+0300

2024-11-19T07:30+0300

2024-11-19T08:16+0300

spor

hakan çalhanoğlu

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ deplasmanında sahaya çıkacak. Ancak takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile düzenlediği basın toplantısında, "Maçta yokum ama takımın yanında olacağım" dedi.'Sakatlığım ciddi değil'Hakan Çalhanoğlu, sakatlık durumu ve sahalara dönüş tarihi hakkında bilgi verdi:“Inter Başkanı Marotta’ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi ama çok ciddi bir durum yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.”Galler maçını değerlendirdi: Hala liderizMilli takımın Galler karşısındaki performansını değerlendiren Çalhanoğlu, özellikle ilk yarıda taktik üstünlük kurduklarını belirtti:Montella’ya Roma vurgusu: 'Burada kal dedik'Basın toplantısında Montella’nın Roma’ya gitme ihtimaliyle ilgili sorulara da yanıt veren Hakan Çalhanoğlu, teknik direktörlerine duyulan sevgiyi vurguladı:Milli Takım eleştirilerine sert çıkışMilli takımda yaşadığı eleştirilerle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, genç oyuncuların bu tür zorluklarla karşılaşmaması için çaba gösterdiğini söyledi:Hedef: Dünya KupasıMilli takımın hedeflerini de açıklayan Çalhanoğlu, Dünya Kupası’na katılmanın en büyük hayalleri olduğunu ifade etti:Türkiye-Karadağ maçı öncesi kritik saatler: iİşte detaylar ve muhtemel 11'lerA Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi’nde liderliği koruyarak A Ligi’ne yükselme mücadelesi için sahaya çıkıyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak Karadağ-Türkiye maçı, TV8’den şifresiz yayınlanacak. İşte maç saati, kanal bilgisi, muhtemel 11’ler ve karşılaşma öncesi tüm detaylar...A Ligi’ne yükselme hedefiTürkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında bu akşam Karadağ deplasmanında sahaya çıkıyor. Grubun zirvesinde yer alan Ay-Yıldızlı ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek.Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Maçın hakemliğini İsviçreli Urs Schnyder üstlenecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar anbean takip edilecek.Muhtemel 11’lerKaradağ:Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Gasevic, Bakic, Jankovic, Krstovic, Camaj, Jovovic, JoveticTürkiye:Mert, Zeki, Samet, Merih, Mert, Orkun, İsmail, Arda, Yunus, Kerem, EnesTeknik direktör Vincenzo Montella, Galler maçında alınan beraberlik sonrası yapılan eleştirileri geride bırakıp Karadağ maçına odaklanıldığını vurguladı.Türkiye’nin gruptaki durumuA Milli Takım şu anda 11 puanla grubun lideri konumunda. Karadağ deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde, diğer karşılaşmaların sonucuna bakılmaksızın A Ligi’ne yükselme hakkı kazanılacak. Olası bir beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

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