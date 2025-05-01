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Bilim insanları, Güneş’i karartma deneyi için onay aldı: Bilim dünyası ikiye bölündü
Bilim insanları, Güneş’i karartma deneyi için onay aldı: Bilim dünyası ikiye bölündü
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, güneş ışınlarını yansıtarak yerküreyi geçici olarak soğutmayı amaçlayan dış mekan jeomühendislik deneylerine başlanacağını aktardı. 50 milyon... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T23:23+0300
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İngiltere’nin, Güneş ışınlarını yansıtarak küresel ısınmayı yavaşlatmayı hedeflediği aktarıldı.Hükümetin 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 58 milyon euro) yatırımla desteklediği projeyle, küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmak üzere, Güneş'in Dünya üzerindeki etkisini azaltacak teknolojilerin test edileceği belirtildi.Deneylerin, İngiltere’nin İleri Araştırmalar ve İcat Ajansı (ARIA) tarafından yürütüleceği aktarıldı. Yapılan açıklamada, deneylerin kontrollü dış mekan ortamlarında gerçekleştirileceği ve çevresel etkilerin titizlikle değerlendirilerek herhangi bir toksik maddenin kullanılmayacağı ifade edildi. Deneylerde, güneş ışığını yansıtacak parçacıkların atmosfere salınması ve bulutların parlaklığının artırılması gibi yöntemler denenerek, bu tekniklerin Dünya’nın yüzey sıcaklığını geçici olarak düşürme potansiyelinin ölçüleceği açıklandı.ARIA yetkilileri, bu testlerin yalnızca bilimsel veri toplamak amacıyla yapıldığını ve gerçek dünyadaki etkilerin laboratuvar simülasyonlarıyla tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Deneylerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı, çevresel etki analizleri ve yerel halkla istişare süreçlerinin tamamlanmadan uygulamaya geçilmeyeceği de vurgulandı.Projeye destek veren bilim insanları, bu teknolojilerin, iklim krizi nedeniyle oluşabilecek geri dönüşü olmayan eşik noktalarına karşı acil bir fren mekanizması olabileceğini savunurken bazı uzmanlar, jeomühendisliğin yağış düzenlerini değiştirebileceği, tarım ve su kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği gibi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/50-yillik-fizik-teorisi-dogrulandi-bilim-insanlari-kara-delik-bombasini-buldu-1095757814.html
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güneş, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, gezegen, küresel ısınma, küresel petrol talebi, küresel iklim, küresel ticaret, küresel soğuma
güneş, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, gezegen, küresel ısınma, küresel petrol talebi, küresel iklim, küresel ticaret, küresel soğuma

Bilim insanları, Güneş’i karartma deneyi için onay aldı: Bilim dünyası ikiye bölündü

23:23 01.05.2025
© AA / Lukas KabonParçalı Güneş tutulması
Parçalı Güneş tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / Lukas Kabon
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Bilim insanları, güneş ışınlarını yansıtarak yerküreyi geçici olarak soğutmayı amaçlayan dış mekan jeomühendislik deneylerine başlanacağını aktardı. 50 milyon sterlinlik kamu yatırımıyla desteklenen projede, atmosferik parçacık salımı ve bulut parlatma gibi tekniklerin test edileceği ifade edildi.
İngiltere’nin, Güneş ışınlarını yansıtarak küresel ısınmayı yavaşlatmayı hedeflediği aktarıldı.
Hükümetin 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 58 milyon euro) yatırımla desteklediği projeyle, küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmak üzere, Güneş'in Dünya üzerindeki etkisini azaltacak teknolojilerin test edileceği belirtildi.
Deneylerin, İngiltere’nin İleri Araştırmalar ve İcat Ajansı (ARIA) tarafından yürütüleceği aktarıldı. Yapılan açıklamada, deneylerin kontrollü dış mekan ortamlarında gerçekleştirileceği ve çevresel etkilerin titizlikle değerlendirilerek herhangi bir toksik maddenin kullanılmayacağı ifade edildi.
Deneylerde, güneş ışığını yansıtacak parçacıkların atmosfere salınması ve bulutların parlaklığının artırılması gibi yöntemler denenerek, bu tekniklerin Dünya’nın yüzey sıcaklığını geçici olarak düşürme potansiyelinin ölçüleceği açıklandı.
ARIA yetkilileri, bu testlerin yalnızca bilimsel veri toplamak amacıyla yapıldığını ve gerçek dünyadaki etkilerin laboratuvar simülasyonlarıyla tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Deneylerin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı, çevresel etki analizleri ve yerel halkla istişare süreçlerinin tamamlanmadan uygulamaya geçilmeyeceği de vurgulandı.
Projeye destek veren bilim insanları, bu teknolojilerin, iklim krizi nedeniyle oluşabilecek geri dönüşü olmayan eşik noktalarına karşı acil bir fren mekanizması olabileceğini savunurken bazı uzmanlar, jeomühendisliğin yağış düzenlerini değiştirebileceği, tarım ve su kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği gibi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
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