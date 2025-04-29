https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/50-yillik-fizik-teorisi-dogrulandi-bilim-insanlari-kara-delik-bombasini-buldu-1095757814.html
50 yıllık fizik teorisi doğrulandı: Bilim İnsanları kara delik bombasını buldu
50 yıllık fizik teorisi doğrulandı: Bilim İnsanları kara delik bombasını buldu
Sputnik Türkiye
Yarım asır önce teorize edilen 'kara delik bombası' fikri, ilk kez laboratuvar ortamında gerçekleştirildi. Fizikçiler, dönen bir sistemden enerji çalma... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T00:45+0300
2025-04-29T00:45+0300
2025-04-29T00:45+0300
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Bilim insanları, Zel'dovich'in 50 yıllık teorisini laboratuvarda doğruladıklarını açıkladı.Çalışmaya ilişkin detaylarda, 1969 yılında fizikçi Roger Penrose'un kara deliklerin çevresindeki ergosfer bölgesinden enerji çekilebileceğini önerdiği, bu sürecin temelinin ise nesnenin bir parçasının negatif enerji kazanarak kara deliğe düşmesine ve diğer parçasının enerji kazanarak uzaklaşmasına dayandığı ifade edildi. Penrose’un önerdiği bu mekanizma, doğrudan kara deliklerle deney yapılması mümkün olmadığı için uzun yıllar teorik olarak kalmıştı.Söz konusu çalışmada, Southampton Üniversitesi’nden Dr. Marion Cromb liderliğindeki ekibin, Zel’dovich’in önerdiği yöntemi kullanarak dönen bir alüminyum silindire elektromanyetik dalgalar gönderdiği ve bu dalgaların negatif frekansa geçerek güçlendiğinin gözlemlendiği aktarıldı. Bu deneyle, dönen bir nesneden enerji çalmanın mümkün olduğu deneysel olarak kanıtlanmış oldu.Elde edilen bulgular doğrultusunda ekip, bir adım daha ileri giderek 'kara delik bombası' analoğunu oluşturmayı başardı. Deneyde, dönen bir metal silindir ve düşük kayıplı bir rezonatör kullanılarak, başlangıçta yalnızca gürültü olan bir sinyalin zamanla üstel şekilde büyüdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, bunun teorik olarak kara delikler etrafında beklenen enerji artışı mekanizmasının bir analogu olduğunu vurguladı.Çalışmanın henüz hakemli bir dergide yayımlanmadığı, ancak elde edilen sonuçların kara deliklerin enerji üretim süreçleri hakkında önemli ipuçları sunduğu belirtildi. Ayrıca, gelecekte vakum kaynaklı dalgaların gözlemlenebilmesi için teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kara-deligin-sira-disi-davranislari-bilim-insanlarini-sasirtti-1092752576.html
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kara delik, bomba, bilim, bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzay, uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
kara delik, bomba, bilim, bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzay, uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
50 yıllık fizik teorisi doğrulandı: Bilim İnsanları kara delik bombasını buldu
Yarım asır önce teorize edilen 'kara delik bombası' fikri, ilk kez laboratuvar ortamında gerçekleştirildi. Fizikçiler, dönen bir sistemden enerji çalma prensibi olan Zel'dovich etkisini deneysel olarak kanıtlayarak, kara deliklerin enerji amplifikasyon mekanizmalarına ışık tuttu.
Bilim insanları, Zel'dovich'in 50 yıllık teorisini laboratuvarda doğruladıklarını açıkladı.
Çalışmaya ilişkin detaylarda, 1969 yılında fizikçi Roger Penrose'un kara deliklerin çevresindeki ergosfer bölgesinden enerji çekilebileceğini önerdiği, bu sürecin temelinin ise nesnenin bir parçasının negatif enerji kazanarak kara deliğe düşmesine ve diğer parçasının enerji kazanarak uzaklaşmasına dayandığı ifade edildi. Penrose’un önerdiği bu mekanizma, doğrudan kara deliklerle deney yapılması mümkün olmadığı için uzun yıllar teorik olarak kalmıştı.
Söz konusu çalışmada, Southampton Üniversitesi’nden Dr. Marion Cromb liderliğindeki ekibin, Zel’dovich’in önerdiği yöntemi kullanarak dönen bir alüminyum silindire elektromanyetik dalgalar gönderdiği ve bu dalgaların negatif frekansa geçerek güçlendiğinin gözlemlendiği aktarıldı. Bu deneyle, dönen bir nesneden enerji çalmanın mümkün olduğu deneysel olarak kanıtlanmış oldu.
Elde edilen bulgular doğrultusunda ekip, bir adım daha ileri giderek 'kara delik bombası' analoğunu oluşturmayı başardı. Deneyde, dönen bir metal silindir ve düşük kayıplı bir rezonatör kullanılarak, başlangıçta yalnızca gürültü olan bir sinyalin zamanla üstel şekilde büyüdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, bunun teorik olarak kara delikler etrafında beklenen enerji artışı mekanizmasının bir analogu olduğunu vurguladı.
Çalışmanın henüz hakemli bir dergide yayımlanmadığı, ancak elde edilen sonuçların kara deliklerin enerji üretim süreçleri hakkında önemli ipuçları sunduğu belirtildi. Ayrıca, gelecekte vakum kaynaklı dalgaların gözlemlenebilmesi için teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.