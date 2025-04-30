https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/slovakya-ukrayna-uzerinden-gaz-gecisine-iliskin-gorusmelerin-yeniden-baslamasini-sagladik-1095822482.html

Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık

Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık

Sputnik Türkiye

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, ülkesinin Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlatılmasını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T23:07+0300

2025-04-30T23:07+0300

2025-04-30T23:06+0300

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Gaspar, Sputnik’e verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlaması talebinin AB Konseyi tarafından onaylandığını söyledi.Gaspar, “Ukrayna üzerinden gaz transitinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelere dönülmesini istedik. Avrupa Konseyi bunu onayladı, Rus gazının Ukrayna üzerinden Slovakya'ya ve oradan da Avrupa'ya sevkiyatının nasıl sürdürüleceğine ilişkin müzakereler halihazırda devam ediyor. Bu bir bakıma, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine de bağlı olacak” dedi.Gaspar, sadece Slovakya'nın değil aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu bir çok ülkenin Rus enerji kaynaklarının transit geçişinden kazanç sağladığını, tedariklerinin kısıtlanmasının AB ülkelerine milyarlarca euroluk kayba mal olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/2025in-ilk-ceyreginde-rusyadan-turkiyeye-boru-hatti-uzerinden-dogalgaz-sevkiyati-azaldi-1095811721.html

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