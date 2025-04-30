Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: 'İspanya’daki elektrik kesintileri atmosferle ilgili değil'
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: ‘Hukuki bir süreç işletilmiyor, siyasi operasyon yürütülüyor’
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı: Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Trabzonspor’un U19 mucizesi
14:06
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Irak’ın kuzeyinde de benzer bir süreç yaşandı. Şimdi Milli Savunma Bakanı, PKK yerine SDG diyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
17:42
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:03
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Enes Ermaner: 'Soruşturmanın amacı açıkça sorgulanmalıdır'
19:23
11 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
19:49
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
20:05
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/slovakya-ukrayna-uzerinden-gaz-gecisine-iliskin-gorusmelerin-yeniden-baslamasini-sagladik-1095822482.html
Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık
Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık
Sputnik Türkiye
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, ülkesinin Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlatılmasını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T23:07+0300
2025-04-30T23:06+0300
dünya
slovakya
rus doğal gazı
ukrayna
transit
avrupa
ab
ab konseyi
kiev
robert fico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_fa003bd42375acfdef6ab4b78cad5e0c.jpg
Gaspar, Sputnik’e verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlaması talebinin AB Konseyi tarafından onaylandığını söyledi.Gaspar, “Ukrayna üzerinden gaz transitinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelere dönülmesini istedik. Avrupa Konseyi bunu onayladı, Rus gazının Ukrayna üzerinden Slovakya'ya ve oradan da Avrupa'ya sevkiyatının nasıl sürdürüleceğine ilişkin müzakereler halihazırda devam ediyor. Bu bir bakıma, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine de bağlı olacak” dedi.Gaspar, sadece Slovakya'nın değil aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu bir çok ülkenin Rus enerji kaynaklarının transit geçişinden kazanç sağladığını, tedariklerinin kısıtlanmasının AB ülkelerine milyarlarca euroluk kayba mal olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/2025in-ilk-ceyreginde-rusyadan-turkiyeye-boru-hatti-uzerinden-dogalgaz-sevkiyati-azaldi-1095811721.html
slovakya
ukrayna
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a87dbb2288bcd9b49f56fd883be045d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
slovakya, rus doğal gazı, ukrayna, transit, avrupa, ab, ab konseyi, kiev, robert fico, avrupa konseyi, gazprom, brüksel
slovakya, rus doğal gazı, ukrayna, transit, avrupa, ab, ab konseyi, kiev, robert fico, avrupa konseyi, gazprom, brüksel

Slovakya: Ukrayna üzerinden gaz geçişine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını sağladık

23:07 30.04.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
Abone ol
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, ülkesinin Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlatılmasını sağladığını belirti.
Gaspar, Sputnik’e verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin AB düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlaması talebinin AB Konseyi tarafından onaylandığını söyledi.
Gaspar, “Ukrayna üzerinden gaz transitinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelere dönülmesini istedik. Avrupa Konseyi bunu onayladı, Rus gazının Ukrayna üzerinden Slovakya'ya ve oradan da Avrupa'ya sevkiyatının nasıl sürdürüleceğine ilişkin müzakereler halihazırda devam ediyor. Bu bir bakıma, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine de bağlı olacak” dedi.
Gaspar, sadece Slovakya'nın değil aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu bir çok ülkenin Rus enerji kaynaklarının transit geçişinden kazanç sağladığını, tedariklerinin kısıtlanmasının AB ülkelerine milyarlarca euroluk kayba mal olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:

Herhangi bir ekonomist size herkesin transit geçişin devam etmesine ihtiyacı olduğunu söyleyecektir. AB'nin kendisi de bu yüzden milyarlarca euro kaybetti. Transit geçişin yeniden başlayacağına ve yeniden aynı seviyede ticaret ortağı olacağımıza inanmak istiyorum.

Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.
Doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
EKONOMİ
2025'in ilk çeyreğinde Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı azaldı
15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала