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2025'in ilk çeyreğinde Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı azaldı
2025'in ilk çeyreğinde Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı azaldı
Sputnik Türkiye
Bu yılın Ocak-Mart döneminde Rusya'nın Türkiye'ye boru hattı üzerinden gönderdiği doğalgaz hacminde azalma kaydedildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye'nin boru hattı üzerinden aldığı Rus gazının hacmi ilk 3 ayda yüzde 2.3'lük bir düşüşle 7 milyar küpe geriledi.Türkiye, sadece Mart ayında TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarından toplam 1 milyar 791 milyon metreküp gaz alarak Ekim 2024'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.2024 sonu itibarıyla Rusya, Türkiye'ye boru hattı üzerinde gaz sevkiyatını yüzde 2.6 artırmış ve 21 milyar metreküpü az üzerinde tedarik gerçekleştirmişti.Rusya, Türkiye'ye Karadeniz'den geçen iki boru hattıyla gaz tedarik ediyor.Mavi Akım doğalgaz boru hattı, 2003 yılı başlarında işletmeye alınmış olup, kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp, toplam uzunluğu ise 1213 km'dir.TürkAkım doğalgaz boru hattı, biri Türk tüketicilere gaz ulaştırmayı, diğeri ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz ulaştırmayı amaçlayan iki hattan oluşuyor. Ocak 2020'de faaliyete geçen TürkAkım'ın toplam kapasitesi yıllık 31.5 milyar metreküptür.
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türkiye, rusya, avrupa i̇statistik ofisi, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), mavi akım, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
türkiye, rusya, avrupa i̇statistik ofisi, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), mavi akım, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı

2025'in ilk çeyreğinde Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı azaldı

15:19 30.04.2025
© Sputnik / Виталий ТимкивDoğalgaz tesisi
Doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Bu yılın Ocak-Mart döneminde Rusya'nın Türkiye'ye boru hattı üzerinden gönderdiği doğalgaz hacminde azalma kaydedildi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye'nin boru hattı üzerinden aldığı Rus gazının hacmi ilk 3 ayda yüzde 2.3'lük bir düşüşle 7 milyar küpe geriledi.

Türkiye, sadece Mart ayında TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarından toplam 1 milyar 791 milyon metreküp gaz alarak Ekim 2024'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

2024 sonu itibarıyla Rusya, Türkiye'ye boru hattı üzerinde gaz sevkiyatını yüzde 2.6 artırmış ve 21 milyar metreküpü az üzerinde tedarik gerçekleştirmişti.

Rusya, Türkiye'ye Karadeniz'den geçen iki boru hattıyla gaz tedarik ediyor.

Mavi Akım doğalgaz boru hattı, 2003 yılı başlarında işletmeye alınmış olup, kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp, toplam uzunluğu ise 1213 km'dir.

TürkAkım doğalgaz boru hattı, biri Türk tüketicilere gaz ulaştırmayı, diğeri ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz ulaştırmayı amaçlayan iki hattan oluşuyor. Ocak 2020'de faaliyete geçen TürkAkım'ın toplam kapasitesi yıllık 31.5 milyar metreküptür.
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