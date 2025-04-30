https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fetoye-yonelik-operasyonlarda-169-supheli-yakalandi-1095794353.html

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T09:09+0300

2025-04-30T09:09+0300

2025-04-30T09:09+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

fetö

operasyon

gözaltı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, aralarında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan kişilerin de bulunduğu 169 şüphelinin yakalandığını belirtti. FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütükleri belirlenen kişiler bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/feto-firarisi-eski-emniyet-muduru-kayseride-yakalandi-1094973008.html

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ali yerlikaya, fetö, operasyon, gözaltı