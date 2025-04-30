https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fetoye-yonelik-operasyonlarda-169-supheli-yakalandi-1095794353.html
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T09:09+0300
2025-04-30T09:09+0300
2025-04-30T09:09+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
fetö
operasyon
gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, aralarında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan kişilerin de bulunduğu 169 şüphelinin yakalandığını belirtti. FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütükleri belirlenen kişiler bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/feto-firarisi-eski-emniyet-muduru-kayseride-yakalandi-1094973008.html
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ali yerlikaya, fetö, operasyon, gözaltı
ali yerlikaya, fetö, operasyon, gözaltı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, aralarında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan kişilerin de bulunduğu 169 şüphelinin yakalandığını belirtti.
FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütükleri belirlenen kişiler bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu"