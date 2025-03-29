https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/feto-firarisi-eski-emniyet-muduru-kayseride-yakalandi-1094973008.html
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T11:10+0300
2025-03-29T11:10+0300
2025-03-29T11:10+0300
kayseri i̇l emniyet müdürlüğü
terörle mücadele şubesi (tem)
fetö
tutuklu
türki̇ye
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T.’nin peşine düştü. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.İstihbarat ve TEM ekiplerinden ortak operasyonOperasyon, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirildi. Ekipler, daha önce meslekten ihraç edilen 49 yaşındaki eski emniyet müdürü H.T.’nin yerini tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı.Saklandığı adreste gözaltına alındıSaklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.T., emniyet birimlerine götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde kaçmaya yönelik herhangi bir hazırlık yaptığına dair bulguya rastlanmadı.Cezaevine teslim edildi"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giyen H.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/canakkale-bogazinda-yogun-sis-alarmi-gemi-trafigi-ve-feribot-seferleri-durduruldu-1094972298.html
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kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, terörle mücadele şubesi (tem), fetö, tutuklu
kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, terörle mücadele şubesi (tem), fetö, tutuklu
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
Kayseri’de, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T., saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T.’nin peşine düştü. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.
İstihbarat ve TEM ekiplerinden ortak operasyon
Operasyon, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirildi. Ekipler, daha önce meslekten ihraç edilen 49 yaşındaki eski emniyet müdürü H.T.’nin yerini tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı.
Saklandığı adreste gözaltına alındı
Saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.T., emniyet birimlerine götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde kaçmaya yönelik herhangi bir hazırlık yaptığına dair bulguya rastlanmadı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giyen H.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.