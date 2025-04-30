https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/erdogandan-jammer-tepkisi-kendi-odamda-hangi-aletler-var-bunun-hesabini-herhalde-ozgur-ozele-1095812461.html

Erdoğan'dan 'jammer' tepkisi: 'Kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim'

Erdoğan'dan 'jammer' tepkisi: 'Kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim'

Sputnik Türkiye

erdoğan jammer açıklaması

2025-04-30T15:59+0300

2025-04-30T15:59+0300

2025-04-30T16:46+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

özgür özel

chp

i̇çişleri bakanlığı

sırrı süreyya önder

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Siyasette jammer ve bant polemiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in jammerlarla alakalı 'çok doğal' açıklamasını eleştirdi ve 'jammer nedir bilmez' dedi.Valiz ve jammer eleştirisi: 'O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin'Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasını hatırlattı ve "Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız “jammer nerede, ne işe yarar?” bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar" dedi.Erdoğan: Paniklemiş vaziyettelerCumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin şaibeli işlere giriştiğini iddia etti ve jammer ve bant konusunun güvenlik amacıyla yapılmadığını ifade etti:Jammer ve bant mevzusu nedir?İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruması tutuklu şüpheli Çağlar Türkmen hakimlik ifadesinde, koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda her gittiği otelde gerekli görüldüğü takdirde İmamoğlu'nun görüntülerinin alınmaması için kameraları bantladığını, valizlerde jammer olduğunu gördüğünü belirtmişti.'CHP siyaseti enfekte ediyor'Erdoğan, ana muhalefet partisinin illegal örgütlerle işbirliği yaptığını öne sürdü ve "Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız olmadığı için rahatız, ama ana muhalefetin başındaki zatın bu konuda derdi çok. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor. Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye’nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum" dedi.Terörsüz Türkiye hedefi: 'Süreç bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir'Terörsüz Türkiye hedefine gelinen nokta da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da hatırlattı ve gelişmeleri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bakan-tekin-jammer-iddialarina-yanit-verdi-bakanlikta-var-ama-sinav-birimi-kullaniliyor-1095807237.html

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