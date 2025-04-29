CHP Lideri Özel ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasındaki 'jammer' polemiği sürüyor. Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı ve "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e bant yanıtı: 'Sana 'Özel' bir açıklama yapayım'

© İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya © İHA / HALİL DAĞ - İLHAN CAN ARICILAR-AW311294

Ayrıntılar geliyor

CHP Lideri Özel ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasındaki 'jammer' polemiği sürüyor. Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı ve "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.