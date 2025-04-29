https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/icisleri-bakani-yerlikayadan-chp-lideri-ozele-jammer-yaniti-sana-ozel-bir-aciklama-yapayim-1095779518.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e bant yanıtı: 'Sana 'Özel' bir açıklama yapayım'
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e bant yanıtı: 'Sana 'Özel' bir açıklama yapayım'
Sputnik Türkiye
CHP Lideri Özel ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasındaki 'jammer' polemiği sürüyor. Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı ve "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T14:58+0300
2025-04-29T14:58+0300
2025-04-29T14:58+0300
poli̇ti̇ka
ali yerlikaya
özgür özel
jammer
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Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
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2025
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ali yerlikaya, özgür özel, jammer
ali yerlikaya, özgür özel, jammer
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e bant yanıtı: 'Sana 'Özel' bir açıklama yapayım'
Ayrıntılar geliyor
CHP Lideri Özel ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasındaki 'jammer' polemiği sürüyor. Yerlikaya yeni bir açıklama yaptı ve "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.