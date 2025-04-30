Bakan Tekin, jammer iddialarına yanıt verdi: Bakanlıkta var ama sınav birimi kullanılıyor

"Bu bahsettiğiniz jammer olayda, ‘Milli Eğitim Bakanı da jammer kullanıyor’, bu kadar büyük bir yalan. Nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık iki yıldır bakanım. Bakanlığımızda bakan olarak benim ne jammer kullanmışlığım var, ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hiç böyle bir olay yok.

Bakanlığımızda jammer var mı, var doğrudur. Ancak Milli Eğitim Bakanı'na her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye, sınav uygulaması yapılıyor. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için de Milliyetim Bakanlığı ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğümüzün, soru hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları yaşamaması için, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır ve buna ihtiyaç duyar. Bu bavulla gezdirilmez. Çantaya koyup otele götürmeyiz. Orada durur."