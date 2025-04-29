https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-rusya-cok-buyuk-bir-askeri-guc-1095788833.html
Trump: Rusya çok büyük bir askeri güç
Trump: Rusya çok büyük bir askeri güç
Sputnik Türkiye
ABD lideri Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya kıyasla çok büyük bir askeri güç olduğunu belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T20:59+0300
2025-04-29T20:59+0300
2025-04-29T21:07+0300
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çatışma
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röportaj
kremlin
dmitriy peskov
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ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Glenn Beck’e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna'nın aksine çok büyük bir askeri güç olduğunu söyledi.Sosyal paylaşım platformu X’te yayınlanan röportajda Trump, “Rusya çok büyük bir askeri güç, Ukrayna ise değil” dedi.Ukrayna'daki çatışmayı ‘çok kötü’ olarak nitelendiren ve bu çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını belirten ABD lideri, “Ve bunu gerçekten sona erdiriyorum” ifadesini kullandı.‘Putin ile anlaşmak benim için Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay’Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay olduğunu belirterek, “Bana göre Putin anlaşma yapmaya istekli ve onunla anlaşmanın şu ana kadar Zelenskiy'e göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/peskov-trumpin-ukraynayla-ilgili-gorusleri-rusyaninkilerle-buyuk-oranda-ortusuyor-1095717331.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, çatışma, x, röportaj, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff
donald trump, abd, rusya, ukrayna, çatışma, x, röportaj, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff
Trump: Rusya çok büyük bir askeri güç
20:59 29.04.2025 (güncellendi: 21:07 29.04.2025)
ABD lideri Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya kıyasla çok büyük bir askeri güç olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Glenn Beck’e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna'nın aksine çok büyük bir askeri güç olduğunu söyledi.
Sosyal paylaşım platformu X’te yayınlanan röportajda Trump, “Rusya çok büyük bir askeri güç, Ukrayna ise değil” dedi.
Ukrayna'daki çatışmayı ‘çok kötü’ olarak nitelendiren ve bu çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını belirten ABD lideri, “Ve bunu gerçekten sona erdiriyorum” ifadesini kullandı.
‘Putin ile anlaşmak benim için Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay’
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmanın Vladimir Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay olduğunu belirterek, “Bana göre Putin anlaşma yapmaya istekli ve onunla anlaşmanın şu ana kadar Zelenskiy'e göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini ifade etmişti.