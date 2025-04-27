https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/peskov-trumpin-ukraynayla-ilgili-gorusleri-rusyaninkilerle-buyuk-oranda-ortusuyor-1095717331.html
Peskov: Trump'ın Ukrayna'yla ilgili görüşleri, Rusya'nınkilerle büyük oranda örtüşüyor
Peskov: Trump'ın Ukrayna'yla ilgili görüşleri, Rusya'nınkilerle büyük oranda örtüşüyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü konusunda yakın görüşlere sahip olduğunu anlatan Peskov, olası anlaşmanın koşullarını konuşmak için erken olduğunu ve... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T15:11+0300
2025-04-27T15:11+0300
2025-04-27T15:11+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki durumla ilgili bakış açısının Rusya'nın duruşuyla büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Washington ve Moskova'nın Ukrayna konusundaki tutumlarının sorulması üzerine "Gerçekten örtüşen çok bileşen var" yanıtını verdi.Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO'ya üye olmaktan bahsetmeye başlayan Ukrayna'nın çatışmanın patlak vermesine yol açan taraf olduğunu vurgulamıştı.'Anlaşmanın koşullarını konuşmak için henüz erken'Ukrayna'da çözüm için yapılacak olası bir anlaşma hakkında da konuşan Peskov, "Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yapılacak anlaşmanın koşullarını konuşmak için henüz erken" dedi.Trump'ın Kırım'ın Rus toprağı olarak kalacağı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bunu anladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, çözüm çalışmaları devam ettiğini belirterek bunun kamuoyuna açık bir şekilde değil, gizli olarak ilerleyeceği mesajını verdi.'Kendini hazır hisseden ülkelerle ilişkileri geliştirmeye hazırız'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bakış açısı doğrultusunda tüm ülkelerle, onların buna hazır olduğu ölçüde ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-ordusu-yaklasik-1200-ukrayna-askerini-etkisizlestirdi-2-s-200-fuzesi-vuruldu-1095715425.html
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haberler, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya, ukrayna, washington, rossiya 1, nato, abd, donald trump, dmitriy peskov
haberler, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya, ukrayna, washington, rossiya 1, nato, abd, donald trump, dmitriy peskov
Peskov: Trump'ın Ukrayna'yla ilgili görüşleri, Rusya'nınkilerle büyük oranda örtüşüyor
Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü konusunda yakın görüşlere sahip olduğunu anlatan Peskov, olası anlaşmanın koşullarını konuşmak için erken olduğunu ve çalışmaların gizli yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki durumla ilgili bakış açısının Rusya'nın duruşuyla büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Washington ve Moskova'nın Ukrayna konusundaki tutumlarının sorulması üzerine "Gerçekten örtüşen çok bileşen var" yanıtını verdi.
Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO'ya üye olmaktan bahsetmeye başlayan Ukrayna'nın çatışmanın patlak vermesine yol açan taraf olduğunu vurgulamıştı.
'Anlaşmanın koşullarını konuşmak için henüz erken'
Ukrayna'da çözüm için yapılacak olası bir anlaşma hakkında da konuşan Peskov, "Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yapılacak anlaşmanın koşullarını konuşmak için henüz erken" dedi.
Trump'ın Kırım'ın Rus toprağı olarak kalacağı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bunu anladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, çözüm çalışmaları devam ettiğini belirterek bunun kamuoyuna açık bir şekilde değil, gizli olarak ilerleyeceği mesajını verdi.
'Kendini hazır hisseden ülkelerle ilişkileri geliştirmeye hazırız'
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bakış açısı doğrultusunda tüm ülkelerle, onların buna hazır olduğu ölçüde ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını anlattı.