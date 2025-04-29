https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html

Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: 'İstanbul değil, bu 3 il deprem riski altında' diyerek açıkladı

Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: 'İstanbul değil, bu 3 il deprem riski altında' diyerek açıkladı

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da büyük deprem beklemediğini yineledi. İzmir, Kütahya ve Tokat için uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde!

2025-04-29T14:20+0300

2025-04-29T14:20+0300

2025-04-29T14:20+0300

şener üşümezsoy

şener

i̇zmir

marmara denizi

tokat

son depremler

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095772998_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_984f64573edbe28331c96a396f0aa41f.jpg

Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem, yine gündemdeki yerini koruyor. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Bu depremin gerçekleşeceğini önceden söyleyen isimlerden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son açıklamalarıyla yeniden tartışma yarattı.A Haber’e konuşan Üşümezsoy, Marmara'da büyük deprem beklemediğini bir kez daha açık bir dille vurguladı. Uzun yıllardır sahada çalışma yaptığını belirten Üşümezsoy, "Benim söylediklerim tahmin değil, bilimsel verilere dayalı bilgiler" dedi.'Marmara’da risk yok, 3 i̇l riskte'Uzmanların genellikle Marmara Denizi'ni işaret ettiği dönemde, Üşümezsoy farklı bir değerlendirme sundu. 1894’te Çınarcık çukurunun güneyindeki fayın kırıldığını hatırlatan deneyimli jeolog, o bölgedeki gerilimin boşaldığını ve yeni bir büyük depremin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.Marmara Denizi tabanındaki sismik yapıyı yakından bildiğini belirten Üşümezsoy, “Sismik kesitler masamda yıllarca durdu. Araziye çıkmadan konuşanlar bu detayları bilmez,” diyerek meslektaşlarına da eleştiride bulundu.'Adalar fayı ölü bir faydır'Adalar fayının deprem üretme potansiyeli olmadığını savunan Üşümezsoy, “Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında gösterilen fay yanıltıcı. Gerçek fay Kumburgaz-Büyükçekmece arasında 30 kilometrelik kısa bir segmenttir ve o da zaten kırıldı,” ifadelerini kullandı.Özellikle 5.7, 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle bu bölgede gerilimin büyük ölçüde boşaldığını savunan Üşümezsoy, bu açıklamalarıyla kamuoyundaki “Marmara’da büyük deprem beklentisi” tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirdi. İzmir, Kütahya ve Tokat uyarısıŞener Üşümezsoy’un en dikkat çeken açıklaması ise İzmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine yönelik uyarıları oldu. “Deprem beklenen yer İstanbul değil. O bölgedeki faylar yıllardır hareket hâlinde. Asıl dikkat edilmesi gereken iller bunlar,” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/istanbulun-tahliye-plani-aciklandi-237-kopru-ve-viyaduk-hayati-rolde-senaryolar-netlesti-1095762945.html

i̇zmir

marmara denizi

tokat

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şener üşümezsoy, şener, i̇zmir, marmara denizi, tokat, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), i̇stanbul, marmara depremi, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi