https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html
Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: 'İstanbul değil, bu 3 il deprem riski altında' diyerek açıkladı
Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: 'İstanbul değil, bu 3 il deprem riski altında' diyerek açıkladı
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da büyük deprem beklemediğini yineledi. İzmir, Kütahya ve Tokat için uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde!
2025-04-29T14:20+0300
2025-04-29T14:20+0300
2025-04-29T14:20+0300
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem, yine gündemdeki yerini koruyor. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Bu depremin gerçekleşeceğini önceden söyleyen isimlerden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son açıklamalarıyla yeniden tartışma yarattı.A Haber’e konuşan Üşümezsoy, Marmara'da büyük deprem beklemediğini bir kez daha açık bir dille vurguladı. Uzun yıllardır sahada çalışma yaptığını belirten Üşümezsoy, "Benim söylediklerim tahmin değil, bilimsel verilere dayalı bilgiler" dedi.'Marmara’da risk yok, 3 i̇l riskte'Uzmanların genellikle Marmara Denizi'ni işaret ettiği dönemde, Üşümezsoy farklı bir değerlendirme sundu. 1894’te Çınarcık çukurunun güneyindeki fayın kırıldığını hatırlatan deneyimli jeolog, o bölgedeki gerilimin boşaldığını ve yeni bir büyük depremin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.Marmara Denizi tabanındaki sismik yapıyı yakından bildiğini belirten Üşümezsoy, “Sismik kesitler masamda yıllarca durdu. Araziye çıkmadan konuşanlar bu detayları bilmez,” diyerek meslektaşlarına da eleştiride bulundu.'Adalar fayı ölü bir faydır'Adalar fayının deprem üretme potansiyeli olmadığını savunan Üşümezsoy, “Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında gösterilen fay yanıltıcı. Gerçek fay Kumburgaz-Büyükçekmece arasında 30 kilometrelik kısa bir segmenttir ve o da zaten kırıldı,” ifadelerini kullandı.Özellikle 5.7, 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle bu bölgede gerilimin büyük ölçüde boşaldığını savunan Üşümezsoy, bu açıklamalarıyla kamuoyundaki “Marmara’da büyük deprem beklentisi” tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirdi. İzmir, Kütahya ve Tokat uyarısıŞener Üşümezsoy’un en dikkat çeken açıklaması ise İzmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine yönelik uyarıları oldu. “Deprem beklenen yer İstanbul değil. O bölgedeki faylar yıllardır hareket hâlinde. Asıl dikkat edilmesi gereken iller bunlar,” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/istanbulun-tahliye-plani-aciklandi-237-kopru-ve-viyaduk-hayati-rolde-senaryolar-netlesti-1095762945.html
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şener üşümezsoy, şener, i̇zmir, marmara denizi, tokat, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), i̇stanbul, marmara depremi, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
şener üşümezsoy, şener, i̇zmir, marmara denizi, tokat, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), i̇stanbul, marmara depremi, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
Şener Üşümezsoy’dan kritik uyarı: 'İstanbul değil, bu 3 il deprem riski altında' diyerek açıkladı
İstanbul depremini önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da büyük deprem beklemediğini yineleyerek, İzmir, Kütahya ve Tokat için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri olan deprem, yine gündemdeki yerini koruyor. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Bu depremin gerçekleşeceğini önceden söyleyen isimlerden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son açıklamalarıyla yeniden tartışma yarattı.
A Haber’e konuşan Üşümezsoy, Marmara'da büyük deprem beklemediğini bir kez daha açık bir dille vurguladı. Uzun yıllardır sahada çalışma yaptığını belirten Üşümezsoy, "Benim söylediklerim tahmin değil, bilimsel verilere dayalı bilgiler" dedi.
'Marmara’da risk yok, 3 i̇l riskte'
Uzmanların genellikle Marmara Denizi'ni işaret ettiği dönemde, Üşümezsoy farklı bir değerlendirme sundu. 1894’te Çınarcık çukurunun güneyindeki fayın kırıldığını hatırlatan deneyimli jeolog, o bölgedeki gerilimin boşaldığını ve yeni bir büyük depremin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
Marmara Denizi tabanındaki sismik yapıyı yakından bildiğini belirten Üşümezsoy, “Sismik kesitler masamda yıllarca durdu. Araziye çıkmadan konuşanlar bu detayları bilmez,” diyerek meslektaşlarına da eleştiride bulundu.
'Adalar fayı ölü bir faydır'
Adalar fayının deprem üretme potansiyeli olmadığını savunan Üşümezsoy, “Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında gösterilen fay yanıltıcı. Gerçek fay Kumburgaz-Büyükçekmece arasında 30 kilometrelik kısa bir segmenttir ve o da zaten kırıldı,” ifadelerini kullandı.
Özellikle 5.7, 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle bu bölgede gerilimin büyük ölçüde boşaldığını savunan Üşümezsoy, bu açıklamalarıyla kamuoyundaki “Marmara’da büyük deprem beklentisi” tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirdi.
İzmir, Kütahya ve Tokat uyarısı
Şener Üşümezsoy’un en dikkat çeken açıklaması ise İzmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine yönelik uyarıları oldu. “Deprem beklenen yer İstanbul değil. O bölgedeki faylar yıllardır hareket hâlinde. Asıl dikkat edilmesi gereken iller bunlar,” dedi.