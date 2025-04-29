https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/istanbulun-tahliye-plani-aciklandi-237-kopru-ve-viyaduk-hayati-rolde-senaryolar-netlesti-1095762945.html

İstanbul’un tahliye planı açıklandı: 237 köprü ve viyadük hayati rolde, senaryolar netleşti

İstanbul’un tahliye planı açıklandı: 237 köprü ve viyadük hayati rolde, senaryolar netleşti

Sputnik Türkiye

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye planları gündeme geldi. Ulaştırma Bakanlığı'nın senaryolarına göre, 237 köprü ve... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T09:44+0300

2025-04-29T09:44+0300

2025-04-29T09:44+0300

türki̇ye

ulaştırma bakanlığı

i̇stanbul

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095763787_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbf98aa734a483187cf80404862362ef.jpg

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakent için hazırlanan tahliye planlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan senaryolara göre, İstanbul’un tahliyesinde 237 köprü ve viyadük kritik geçiş noktaları olacak.Marmara Otoyol Ringi hayati bir görev üstlenecekHürriyet'in haberine göre, İstanbul’un güvenli tahliyesi için tasarlanan 947 kilometrelik Marmara Otoyol Ringi, mevcut ve projelendirilmiş bağlantılarla birlikte 1295 kilometreye ulaşacak. Bu ring, olası bir afette İstanbul ve Marmara Bölgesi’nden diğer illere hızlı ve güvenli bir tahliye imkânı sunacak.Sanayi ve ekonomi merkezlerini birbirine bağlıyorMarmara Otoyol Ringi, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi Türkiye’nin sanayi ve ekonomi devlerini de birbirine bağlıyor. Bu sayede hem transit trafik yükü azaltılıyor hem de ekonomik can damarları korunuyor.Kritik rol oynayan ana aktörler: KöprülerKuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü tahliye planlarının temel taşlarını oluşturuyor. Bu yapılar, İstanbul’dan güvenli çıkış sağlanmasında stratejik bir görev üstlenecek.Çanakkale Köprüsü batıya tahliyeyi kolaylaştıracakOlası bir felaket senaryosunda, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden İstanbul’un batıya tahliyesi hızlandırılacak. Bu bağlantı, İstanbul’un batısındaki tahliyelerde alternatif güzergâhlar oluşturarak güvenliği artıracak.Gebze bağlantısıyla kesintisiz akış sağlanacakKuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu arasında Gebze bölgesinde oluşturulan doğrudan bağlantı sayesinde, hem Avrupa hem Anadolu yakasından gelen trafik kesintisiz bir şekilde Ankara ve İzmir yönüne aktarılabilecek.Boğaz köprüleri stratejik öneme sahipYavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri tahliye güzergâhlarının ana geçiş noktaları olarak belirlendi. Bu sayede İstanbul’un tahliye akışında büyük bir rahatlama sağlanacak.Depremin ardından tüm bu köprülerde kapsamlı kontroller yapıldı. Yapılan incelemelerde köprülerin deprem dayanıklılığı değerlendirildi ve elde edilen veriler, tahliye güvenliğini destekleyecek şekilde analiz edildi.Sismik analizler ile güçlü altyapıİstanbul’daki köprüler ve viyadükler için farklı deprem senaryoları (145, 475, 975 ve 2475 yıllık tekrarlama periyotlarına göre) üzerinden sismik analizler gerçekleştirildi. Bu kapsamda köprülerin taşıyıcı sistemleri de dahil olmak üzere tüm yapısal unsurlar, deprem yüklerine karşı güçlendirildi.İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan 237 köprü ve viyadük düzenli aralıklarla incelendi ve güçlendirildi. Bu çalışmalar, olası bir tahliye durumunda güvenli ulaşımın sağlanması için büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/prof-dr-naci-gorur-tehlikeli-yerler-diyerek-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-reklam-iddialarina-da-1095761462.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma bakanlığı, i̇stanbul, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi