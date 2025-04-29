https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ingiltereye-seyahat-edenler-icin-kritik-uyari-valize-koyulamayacak-esyalar-listesi-guncellendi-1095779251.html

İngiltere'ye seyahat edenler için kritik uyarı: Valize koyulamayacak eşyalar listesi güncellendi

İngiltere'ye seyahat edenler için kritik uyarı: Valize koyulamayacak eşyalar listesi güncellendi

Sputnik Türkiye

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, bavullarda taşınan lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının ciddi yangın riski oluşturduğunu belirterek yeni bir... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T14:57+0300

2025-04-29T14:57+0300

2025-04-29T14:57+0300

yaşam

sivil havacılık otoritesi

i̇ngiltere

seyahat

yurtdışı seyahat

seyahat yasağı

seyahat uyarısı

bavul

valiz

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Seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, uçuş güvenliği konusundaki yeni kurallar da gündeme geldi. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), yolcuları uyardı: Lityum piller ve taşınabilir şarj cihazları artık valizlerde taşınamayacak.Bu kararın temel nedeni ise ciddi yangın tehlikesi oluşturması. Yetkililer, kötü üretilmiş, arızalı veya yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devre nedeniyle "termal kaçma" adı verilen bir duruma yol açabileceğini açıkladı. Bu süreç, pillerin aşırı ısınarak patlamasına ve diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabiliyor.Uçuş güvenliğini tehdit ediyorUzmanlara göre, bu tür bir patlama uçuş esnasında büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer bir yangın kabin dışında, yani kargo bölümünde başlarsa, mürettebatın müdahale şansı oldukça azalıyor. Bu da uçuş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor ve uçaktaki yolcular için büyük bir tehlike yaratıyor.Havayolları da önlemlerini artırdıBazı havayolu şirketleri de bu riskin önüne geçmek için önlemler aldı. Özellikle taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) üst dolaplara yerleştirilmesi ya da kabin bagajında kontrolsüz şekilde taşınması birçok firmada yasaklandı.Artık birçok havayolu, lityum pil içeren cihazların yalnızca el bagajında ve belirli kurallara uygun şekilde taşınmasına izin veriyor. Yolcuların seyahate çıkmadan önce havayolu şirketlerinin belirlediği taşıma kurallarını dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.Hangi cihazlar riskli?İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin belirttiği riskli cihazlar arasında şunlar yer alıyor:Bu cihazların uçağın alt bölümüne değil, yolcunun yanında taşınması gerektiği vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/schengen-vizede-yeni-kriz-sirket-sirlarina-vermeyene-vize-de-yok--1095774851.html

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sivil havacılık otoritesi, i̇ngiltere, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, bavul, valiz