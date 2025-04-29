https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ingiltereye-seyahat-edenler-icin-kritik-uyari-valize-koyulamayacak-esyalar-listesi-guncellendi-1095779251.html
İngiltere'ye seyahat edenler için kritik uyarı: Valize koyulamayacak eşyalar listesi güncellendi
İngiltere'ye seyahat edenler için kritik uyarı: Valize koyulamayacak eşyalar listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, bavullarda taşınan lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının ciddi yangın riski oluşturduğunu belirterek yeni bir... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T14:57+0300
2025-04-29T14:57+0300
2025-04-29T14:57+0300
yaşam
sivil havacılık otoritesi
i̇ngiltere
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat yasağı
seyahat uyarısı
bavul
valiz
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Seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, uçuş güvenliği konusundaki yeni kurallar da gündeme geldi. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), yolcuları uyardı: Lityum piller ve taşınabilir şarj cihazları artık valizlerde taşınamayacak.Bu kararın temel nedeni ise ciddi yangın tehlikesi oluşturması. Yetkililer, kötü üretilmiş, arızalı veya yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devre nedeniyle "termal kaçma" adı verilen bir duruma yol açabileceğini açıkladı. Bu süreç, pillerin aşırı ısınarak patlamasına ve diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabiliyor.Uçuş güvenliğini tehdit ediyorUzmanlara göre, bu tür bir patlama uçuş esnasında büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer bir yangın kabin dışında, yani kargo bölümünde başlarsa, mürettebatın müdahale şansı oldukça azalıyor. Bu da uçuş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor ve uçaktaki yolcular için büyük bir tehlike yaratıyor.Havayolları da önlemlerini artırdıBazı havayolu şirketleri de bu riskin önüne geçmek için önlemler aldı. Özellikle taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) üst dolaplara yerleştirilmesi ya da kabin bagajında kontrolsüz şekilde taşınması birçok firmada yasaklandı.Artık birçok havayolu, lityum pil içeren cihazların yalnızca el bagajında ve belirli kurallara uygun şekilde taşınmasına izin veriyor. Yolcuların seyahate çıkmadan önce havayolu şirketlerinin belirlediği taşıma kurallarını dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.Hangi cihazlar riskli?İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin belirttiği riskli cihazlar arasında şunlar yer alıyor:Bu cihazların uçağın alt bölümüne değil, yolcunun yanında taşınması gerektiği vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/schengen-vizede-yeni-kriz-sirket-sirlarina-vermeyene-vize-de-yok--1095774851.html
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sivil havacılık otoritesi, i̇ngiltere, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, bavul, valiz
sivil havacılık otoritesi, i̇ngiltere, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, bavul, valiz
İngiltere'ye seyahat edenler için kritik uyarı: Valize koyulamayacak eşyalar listesi güncellendi
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, bavullarda taşınan lityum piller ve taşınabilir şarj cihazlarının ciddi yangın riski oluşturduğunu belirterek yeni bir yasak kararı aldı.
Seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, uçuş güvenliği konusundaki yeni kurallar da gündeme geldi. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), yolcuları uyardı: Lityum piller ve taşınabilir şarj cihazları artık valizlerde taşınamayacak.
Bu kararın temel nedeni ise ciddi yangın tehlikesi oluşturması. Yetkililer, kötü üretilmiş, arızalı veya yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devre nedeniyle "termal kaçma" adı verilen bir duruma yol açabileceğini açıkladı. Bu süreç, pillerin aşırı ısınarak patlamasına ve diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabiliyor.
Uçuş güvenliğini tehdit ediyor
Uzmanlara göre, bu tür bir patlama uçuş esnasında büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer bir yangın kabin dışında, yani kargo bölümünde başlarsa, mürettebatın müdahale şansı oldukça azalıyor. Bu da uçuş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor ve uçaktaki yolcular için büyük bir tehlike yaratıyor.
Havayolları da önlemlerini artırdı
Bazı havayolu şirketleri de bu riskin önüne geçmek için önlemler aldı. Özellikle taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) üst dolaplara yerleştirilmesi ya da kabin bagajında kontrolsüz şekilde taşınması birçok firmada yasaklandı.
Artık birçok havayolu, lityum pil içeren cihazların yalnızca el bagajında ve belirli kurallara uygun şekilde taşınmasına izin veriyor. Yolcuların seyahate çıkmadan önce havayolu şirketlerinin belirlediği taşıma kurallarını dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin belirttiği riskli cihazlar arasında şunlar yer alıyor:
Powerbankler (taşınabilir şarj cihazları)
Lityum pille çalışan fotoğraf makineleri
Elektrikli scooter bataryaları
Dizüstü bilgisayar yedek bataryaları
Cep telefonu yedek bataryaları
Bu cihazların uçağın alt bölümüne değil, yolcunun yanında taşınması gerektiği vurgulanıyor.