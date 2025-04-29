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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/schengen-vizede-yeni-kriz-sirket-sirlarina-vermeyene-vize-de-yok--1095774851.html
Schengen vizede yeni kriz: Şirket sırlarına vermeyene vize de yok
Schengen vizede yeni kriz: Şirket sırlarına vermeyene vize de yok
Sputnik Türkiye
Schengen vize başvurularında artık şirketlerin üç aylık harcamalarının gösterilmemesi red nedeni oldu. Ticari sır olan dökümleri vermeyenlere vize kapısı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:48+0300
2025-04-29T13:48+0300
ekonomi̇
schengen
avrupa birliği
türkiye
vize
vize krizi
vize başvuru
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Schengen vize sorunu giderek büyüyor. Schengen vizesinde artık, Türk şirketler ve çalışanları için 'ticari sır' olarak nitelendirilen şirketlerini son 3 aylık banka harcama dökümleri ve faaliyet belgesi artık 'zorunlu evrak' statüsünde bulunduruluyor. Uzmanlar bunun Ticaret Hukuku'na aykırı olduğunu belirtirken iş dünyası 'ekonomik ambargo' uygulandığını dile getirdi. Şirketlerin üç aylık finansal raporları da isteniyorAvrupa Birliği ülkeleri için alınması gereken Schengen vizesi krizi gittikçe büyüyor. Sabah'ın haberine göre, artık vize almak isteyen Türk şirketleri ve çalışanları için yeni evraklar 'zorunlu' hale getirildi. Buna göre, çalışanın yalnızca maaş bordrosu ve bireysel 3 aylık banka dökümleri değil şirketin faaliyet belgesi ve üç aylık tüm finansal işlemleri de talep ediliyor. Bu evrakların verilmediği durumda ise 'eksik evrak' nedeniyle bu başvurular reddediliyor. Bununla birliktenemlisi bu firmaların kara listeye alınması yönünde rapor tuttuğu da belirtiliyor. Ticaret sırlarını istiyorlar: Hukuka aykırıUzmanlara göre büyük bir şirketin 3 aylık harcama dökümünün binlerce sayfa tutacağı, zaten bu bilgilerin bir çalışan ya da üçüncü bir kurum ile paylaşılmasının vize uygulamaları tarihinde görülmemiş olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu uygulamanın "uluslararası ticaret hukukuna aykırı" ve "ticari sırların ifşasına zorlama" olarak değerlendirildi. İş dünyası isyanda: Ekonomik ambargo uygulanıyorİş dünyası ise bu uygulamanın aslında 'ekonomik ambargo' olduğunu belirtirken, bir iş insanı "Ürün satacağımız firmalarla buluşamıyoruz. Şirket bilgilerimizi paylaşmadığımız için çalışanlarımızın vizeleri reddediliyor. Bu güvenlik değil, doğrudan ekonomik ambargo" dedi. Şirketlerin ticari sırlarının yanı sıra, kişisel verilerin bu kadar hoyratça istenmesi hem KVKK hem de uluslararası veri koruma yasalarına açıkça aykırı. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın Brüksel nezdinde girişimlere hazırlandığını bildiriyor. Bir vize için 34 evrak isteniyor, 30 bin liradan fazla harcama yapılıyorSchengen vizesine başvurmanın maliyeti; konsolosluk ücretleri, tercüme ve noter masraflarıyla birlikte 30 bin TL'yi aşmış durumda. Üstelik bu yüksek maliyet bile vize garantisi sağlamıyor. Türkiye'den yapılan başvurularda red oranı yüzde 40'ları geçti.Pasaport, kimlik fotokopisi, Şahsi dilekçe, İş yeri yazısı (antetli kağıtta, İngilizce), İşe başlama tarihi, Ad-soyad, pasaport numarası, görev ve maaş bilgisi, İzin durumu, Seyahat tarihleri ve amacı, masrafların firma tarafından karşılanacağı bilgisi, yetkili kişinin adı, görevi ve iletişim bilgileri, Davet mektubu, Firmanın adı, adresi, e-posta ve telefonu, davet edilen kişinin bilgileri, seyahat amacı, tarihleri, masraf bilgisi, Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu, varsa evlilik cüzdanı fotokopisi, SGK işe giriş belgesi, Son 3 aya ait maaş bordrosu, SGK Hizmet Dökümü, imza sirküleri, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, banka ekstreleri (şirket ve şahsi, kaşeli-imzalı, son 3 ay, imza sirküleri ile), Varsa tapu ve ruhsat fotokopileri, Otel rezervasyonu, tarihçeli ikametgâh belgesi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, seyahat sağlık sigortası.
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schengen, avrupa birliği, türkiye, vize, vize krizi, vize başvuru
schengen, avrupa birliği, türkiye, vize, vize krizi, vize başvuru

Schengen vizede yeni kriz: Şirket sırlarına vermeyene vize de yok

13:48 29.04.2025
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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Schengen vize başvurularında artık şirketlerin üç aylık harcamalarının gösterilmemesi red nedeni oldu. Ticari sır olan dökümleri vermeyenlere vize kapısı kapandı.
Schengen vize sorunu giderek büyüyor. Schengen vizesinde artık, Türk şirketler ve çalışanları için 'ticari sır' olarak nitelendirilen şirketlerini son 3 aylık banka harcama dökümleri ve faaliyet belgesi artık 'zorunlu evrak' statüsünde bulunduruluyor. Uzmanlar bunun Ticaret Hukuku'na aykırı olduğunu belirtirken iş dünyası 'ekonomik ambargo' uygulandığını dile getirdi.

Şirketlerin üç aylık finansal raporları da isteniyor

Avrupa Birliği ülkeleri için alınması gereken Schengen vizesi krizi gittikçe büyüyor. Sabah'ın haberine göre, artık vize almak isteyen Türk şirketleri ve çalışanları için yeni evraklar 'zorunlu' hale getirildi. Buna göre, çalışanın yalnızca maaş bordrosu ve bireysel 3 aylık banka dökümleri değil şirketin faaliyet belgesi ve üç aylık tüm finansal işlemleri de talep ediliyor. Bu evrakların verilmediği durumda ise 'eksik evrak' nedeniyle bu başvurular reddediliyor. Bununla birliktenemlisi bu firmaların kara listeye alınması yönünde rapor tuttuğu da belirtiliyor.

Ticaret sırlarını istiyorlar: Hukuka aykırı

Uzmanlara göre büyük bir şirketin 3 aylık harcama dökümünün binlerce sayfa tutacağı, zaten bu bilgilerin bir çalışan ya da üçüncü bir kurum ile paylaşılmasının vize uygulamaları tarihinde görülmemiş olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu uygulamanın "uluslararası ticaret hukukuna aykırı" ve "ticari sırların ifşasına zorlama" olarak değerlendirildi.

İş dünyası isyanda: Ekonomik ambargo uygulanıyor

İş dünyası ise bu uygulamanın aslında 'ekonomik ambargo' olduğunu belirtirken, bir iş insanı "Ürün satacağımız firmalarla buluşamıyoruz. Şirket bilgilerimizi paylaşmadığımız için çalışanlarımızın vizeleri reddediliyor. Bu güvenlik değil, doğrudan ekonomik ambargo" dedi.
Şirketlerin ticari sırlarının yanı sıra, kişisel verilerin bu kadar hoyratça istenmesi hem KVKK hem de uluslararası veri koruma yasalarına açıkça aykırı. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın Brüksel nezdinde girişimlere hazırlandığını bildiriyor.

Bir vize için 34 evrak isteniyor, 30 bin liradan fazla harcama yapılıyor

Schengen vizesine başvurmanın maliyeti; konsolosluk ücretleri, tercüme ve noter masraflarıyla birlikte 30 bin TL'yi aşmış durumda. Üstelik bu yüksek maliyet bile vize garantisi sağlamıyor. Türkiye'den yapılan başvurularda red oranı yüzde 40'ları geçti.
Pasaport, kimlik fotokopisi, Şahsi dilekçe, İş yeri yazısı (antetli kağıtta, İngilizce), İşe başlama tarihi, Ad-soyad, pasaport numarası, görev ve maaş bilgisi, İzin durumu, Seyahat tarihleri ve amacı, masrafların firma tarafından karşılanacağı bilgisi, yetkili kişinin adı, görevi ve iletişim bilgileri, Davet mektubu, Firmanın adı, adresi, e-posta ve telefonu, davet edilen kişinin bilgileri, seyahat amacı, tarihleri, masraf bilgisi, Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu, varsa evlilik cüzdanı fotokopisi, SGK işe giriş belgesi, Son 3 aya ait maaş bordrosu, SGK Hizmet Dökümü, imza sirküleri, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, banka ekstreleri (şirket ve şahsi, kaşeli-imzalı, son 3 ay, imza sirküleri ile), Varsa tapu ve ruhsat fotokopileri, Otel rezervasyonu, tarihçeli ikametgâh belgesi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, seyahat sağlık sigortası.
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
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